Başkan Altay: “Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için çalışıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak zorunda olduklarını belirterek, çevreci bir yönetim anlayışına sahip olan Konya Büyükşehir Belediyesinin yaşanabilir bir dünya için önemli yatırımları hayata geçirdiğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir temiz bir çevre için Türkiye’ye örnek projeler yürütüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak zorunda olduklarını söyledi. Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin bozulmasının insanın yaşam kalitesini de tehlikeye düşürdüğünü dile getiren Başkan Altay, fiziksel, sosyal ve kültürel varlıkların da bu durumdan olumsuz etkilediğini kaydetti.

"Sürdürülebilir temiz bir çevre için işbirliği yapmak mecburiyetindeyiz"

Temel ihtiyaçlardan hava, su ve toprak kirlenmesinin başlıca nedeninin insan faaliyetleri olduğunun altını çizen Başkan Altay, “Gelecek kuşaklar temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Unutmayalım ki çevreye saygı insana saygıdır. Çağımızın en büyük tehditlerinden biri iklim değişikliği ve küresel ısınmadır. Bu sorun su kıtlığı, kuraklık, buzulların erimesi, doğal afetler, salgın hastalıklar, büyük göçler gibi olumsuz etkilere neden olmaktadır. Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre için daha duyarlı olmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.