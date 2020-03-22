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Başkan Altay: “Gençlerimiz için şimdi vefa vakti”

KONYA HABERLERİ  | 22.03.2020 12:58 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla evlerinden dışarı çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlar için gençlere çağrıda bulundu.65 yaş üstü vatandaşların çok değerli olduğunu ve alınan önlemlerin onların sağlığı için olduğunu belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Devletimiz tüm ihtiyaçları karşılıyor ama gençlerimiz için vefa vakti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla evlerinden dışarı çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlar için gençlere çağrıda bulundu.
65 yaş üstü vatandaşların çok değerli olduğunu ve alınan önlemlerin onların sağlığı için olduğunu belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Devletimiz tüm ihtiyaçları karşılıyor ama gençlerimiz için vefa vakti. Yakınlaşma mesafesini koruma şartıyla kurallara uyarak komşuluğu göstermenin tam zamanı” dedi.
Başkan Altay, Konyalı gençlerin bu konuda üzerlerine düşeni sonuna kadar yapacağına inandığını ifade etti. Sosyal medyadan yaptığı çağrının ardından gençlerden birçok mesaj aldığını belirten Başkan Altay, “Size olan güvenimizi hiç boşa çıkarmadınız. Onlarca mesaj aldım. Duygulandım gururlandım” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler için dijital kitaplık
Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesiyle evlerinde olan öğrencilere yönelik eğitici ve öğretici çalışmalara devam ediyor. Daha öncesinden belediyenin YouTube kanalında öğrencilerin vakitlerini en verimli şekilde değerlendirmesi amacıyla 50 bölümlük “Bilim Bakalım” filmleri yayınlayan Konya Büyükşehir Belediyesi, bu kez de bir diğer dijital uygulama olan dijital kitaplığı da öğrencilerin hizmetine sundu. Medeniyet Okulu kapsamındaki dijital kitaplıkla öğrenciler eğitim döneminde okudukları Konya Çocuk dergisinin yanı sıra; diğer dergi ve hikaye serilerini http://www.medeniyetokulu.com/yayimlar.php adresinden ulaşarak okuyabilecekler.

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Karatay
Erdoğan Eczanesi
Selcuklu
Fırat Eczanesi
Selcuklu
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Selcuklu
Nurcan Eczanesi
Selcuklu
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