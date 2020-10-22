Başkan Altay: "Hedefimiz kırsalda yaşayan hemşehrilerimizin gelirini artırmak”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Taşkent ve Hadim ilçelerinde belediye ve AK Parti İlçe Teşkilatlarını ziyaret ederek esnafla ve vatandaşlarla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Taşkent ve Hadim ilçelerinde devam eden yatırımları inceleyerek esnafla ve vatandaşlarla buluştu. Taşkent’te AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Yasin Oruç ve Abdurrahman Tüzün ile birlikte Taşkent Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Osman Arı ile bir araya gelen Başkan Altay, ardından AK Parti İlçe Teşkilatı’nda partililerle görüştü. Kongrede başkan seçilen Mehmet Demirgül’e ve yeni yönetime başarılar dileyen Başkan Altay, teşkilatta bugüne kadar görev alanlara da teşekkür etti. İlçe esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler dileyen ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Altay, son olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak ve yapımı tamamlanmak üzere olan mezbaha inşaatında incelemeler gerçekleştirdi.

" Büyükşehir Belediyesi olarak en büyük hedefimiz kırsalda yaşayan insanların gelirini artırmak"

Büyükşehir Yasasından sonra Taşkent’e çok önemli yatırımlar yapıldığını dile getiren Başkan Altay, “Özellikle bu yıl mahalle yollarının yapımında ciddi bir mesafe kat ettik. Şu anda da bölgenin en büyük ihtiyaçlarından birisi olan mezbaha yapımı tamamlanmak üzere. KOP desteğiyle bunu gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak en büyük hedefimiz kırsalda yaşayan insanların gelirini artırmak. Onun için tarımsal desteklere ve hayvancılıkla ilgili tesislere ciddi manada önem veriyoruz ve para harcıyoruz. Bu tesis de inşallah en kısa sürede açılarak bölgedeki hayvansal üretimle uğraşan çiftçilerimize önemli bir destek olacak. Taşkent Belediye Başkanımızla süreci uyum içerisinde yürütüyoruz. Kırsalda insanımızın tarımsal desteklerle gelirini artırmak için bugüne kadar çaba sarf ettik. Bundan sonra da en önemli hedefimiz bu olacaktır” diye konuştu.

Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı da “Büyükşehir Yasası geçtiğinden bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.