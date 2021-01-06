Başkan Altay, ihracat rekoru kıran Konyalı sanayicileri kutladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attığını belirterek, 2020 yılında ihracatlarını yüzde 8,28 artırarak 2 milyar 185 milyon 137 bin dolar seviyesine yükselten Konyalı sanayicileri ve çalışanlarını tebrik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2020’de ihracatta rekor rakamlara ulaşan Konyalı sanayicileri tebrik etti. 2020 senesinin yeni tip korona virüs pandemisi nedeniyle bütün insanlık için zor geçtiğini ve pandemi şartlarının küresel ekonomileri derinden etkilediğini belirten Başkan Altay, Konyalı sanayicilerin bu zor döneme rağmen ihracatta büyük bir başarıya imza atarak Cumhuriyet tarihi rekoru kırmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Konyalı sanayicilerin 2020 yılında ihracatlarını yüzde 8,28 oranında artırdığını ve 2 milyar 185 milyon 137 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirerek rekor seviyeye ulaşmasının Konya için gurur kaynağı olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Konyalı sanayicilerimiz 2020 yılında çalışmaya, üretmeye devam etti ve Türkiye ihracat sıralamasında 11. sıraya yükseldi. Küresel ekonomilerin tamamını etkileyen pandemi ile mücadele ettiğimiz bu yıl bize ihracatta yeniden tarihi bir rekor yaşatan tüm sanayicilerimize, üreticilerimize ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. 2021 yılının yeni ihracat rekorlarına koştuğumuz bereketli bir yıl olmasını diliyorum” diye konuştu.

