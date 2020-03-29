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Başkan Altay ilçe belediye başkanlarıyla telekonferansla görüştü

KONYA HABERLERİ  | 29.03.2020 12:21 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, telekonferans yöntemiyle ilçe belediye başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Başkan Altay ilçe belediye başkanlarıyla telekonferansla görüştü

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, telekonferans yöntemiyle ilçe belediye başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Koronavirüsle ilgili alınan tedbirlerin ve yapılan çalışmaların ele alındığı toplantıda Başkan Altay, “Nerede ihtiyaç sahibi varsa hep birlikte herkesin hizmetine koşuyoruz. Tüm çalışanlarımızla birlikte bu sürecin en kısa sürede atlatılması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe belediye başkanlarıyla telekonferans üzerinden toplantı gerçekleştirdi. Korona virüs tedbirleri ve Konya’da yapılan çalışmaları değerlendirerek, belediye başkanlarıyla istişare eden Başkan Altay, “Tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle dezenfeksiyon anlamında çok yoğun bir gayret içerisinde olduğunuzu yakından takip ediyorum. Bu süreci inşallah hepimiz en kısa sürede atlatacağız. Buna inancımız tam. Özellikle sosyal destek projesi anlamında göstermiş olduğunuz katkıdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermede gösterdiğiniz gayret takdire şayan. Nerede ihtiyaç sahibi varsa hep birlikte herkesin hizmetine koşuyoruz. Tüm çalışanlarımızla birlikte bu sürecin en kısa sürede atlatılması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz” dedi.
Meclis toplantılarına da belli bir süre ara verilmesi kararı alındığını belediye başkanlarına hatırlatan Başkan Altay, “Biz de bu genelgeye uyarak Nisan ve Mayıs aylarında meclis toplantısı yapmayı planlamıyoruz. Tekrar milletimize ve tüm dünyaya geçmiş olsun diyoruz. Konya’da işlerin sorunsuz halledilmesi için tüm ekibimizle ve belediye başkanlarımızla koordineli şekilde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. İlçe belediye başkanları ise, ilçelerde yapılan çalışmalar ve korona virüs karşısında alınan tedbirler halkında bilgi verdi.
Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlarıyla da telekonferans yoluyla görüşen Başkan Altay, “Özellikle sahada çalışan arkadaşlarımız çok büyük gayretle çalışmalarına devam ediyor. Tüm çalışma arkadaşlarıma ben de teşekkür ediyorum. Koordinasyonu sağlamak bize düşüyor. Bu sürecin en kısa sürede atlatılması için gece gündüz demeden çalıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Altay ilçe belediye başkanlarıyla telekonferansla görüştü

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