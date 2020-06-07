Başkan Altay: “İnsanımız üretecek biz destek olacağız”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarımsal desteklere devam edeceklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın önemli tarım alanlarından olan Derebucak ilçesinde çilek ve fasulye üretimi yapan çiftçilerle görüştü. Çilek hasadı yapan çiftçilere ürünlerinin bereketli olmasını dileyen Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin önceliklerinden birisinin de kırsalda yaşayan insanların gelirini artırmak olduğunu söyledi. Bu doğrultuda tarımsal faaliyetlerle ilgili ciddi destekte bulunduklarını kaydeden Başkan Altay, “Bugüne kadar sulamayla birlikte 255 milyon liralık destek verdik. Sadece 45 milyon çilek fidesi dağıtıldı. Bugün bunun meyvelerini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İnsanımız tarlasında yıl boyunca ürettiği çilekle gelirini artık belli bir standarda ulaştırmış durumda. Hüyük’te, Derebucak’ta üretilen çileğin aroması da çok güzel. Burada çiftçimiz alın teriyle üretiyor ve insanımıza en kaliteli hizmeti sunmak için çaba sarf ediyor. Sadece çilekte değil, üretime destek olacak her konuda Konya Büyükşehir olarak tarımsal faaliyetlere destek oluyoruz. Bundan sonra destek olmaya da devam edeceğiz. Çünkü bu tarlaların ekilmesi gerekiyor. Özellikle pandemi sürecinde tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu, bir şehrin, bir ülkenin kendisine yetmesinin ne kadar önemli olduğu tekrar gördük. Tarımsal üretim önceliklerimizden birisi. İnsanımız üretecek biz de her daim destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.