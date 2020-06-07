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Başkan Altay: “İnsanımız üretecek biz destek olacağız”

KONYA HABERLERİ  | 07.06.2020 13:28 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarımsal desteklere devam edeceklerini söyledi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın önemli tarım alanlarından olan Derebucak ilçesinde çilek ve fasulye üretimi yapan çiftçilerle görüştü.

Başkan Altay: “İnsanımız üretecek biz destek olacağız”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarımsal desteklere devam edeceklerini söyledi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın önemli tarım alanlarından olan Derebucak ilçesinde çilek ve fasulye üretimi yapan çiftçilerle görüştü. Çilek hasadı yapan çiftçilere ürünlerinin bereketli olmasını dileyen Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin önceliklerinden birisinin de kırsalda yaşayan insanların gelirini artırmak olduğunu söyledi. Bu doğrultuda tarımsal faaliyetlerle ilgili ciddi destekte bulunduklarını kaydeden Başkan Altay, “Bugüne kadar sulamayla birlikte 255 milyon liralık destek verdik. Sadece 45 milyon çilek fidesi dağıtıldı. Bugün bunun meyvelerini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İnsanımız tarlasında yıl boyunca ürettiği çilekle gelirini artık belli bir standarda ulaştırmış durumda. Hüyük’te, Derebucak’ta üretilen çileğin aroması da çok güzel. Burada çiftçimiz alın teriyle üretiyor ve insanımıza en kaliteli hizmeti sunmak için çaba sarf ediyor. Sadece çilekte değil, üretime destek olacak her konuda Konya Büyükşehir olarak tarımsal faaliyetlere destek oluyoruz. Bundan sonra destek olmaya da devam edeceğiz. Çünkü bu tarlaların ekilmesi gerekiyor. Özellikle pandemi sürecinde tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu, bir şehrin, bir ülkenin kendisine yetmesinin ne kadar önemli olduğu tekrar gördük. Tarımsal üretim önceliklerimizden birisi. İnsanımız üretecek biz de her daim destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Fasulye Konya’ya çok önemli katkı sağlayacak”
Fasulye üretimi yapılan arazide de çiftçilerle görüşen Başkan Altay, “Bir yandan tarımsal destekle insanlarımızın yaşadıkları yerde gelirlerini artırmaya çalışırken bir taraftan da bölgelerimizin ürünlerinin coğrafi işaretlerinin alınmasıyla ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Şu anda Gembos Ovasındayız. Burada üretilen şeker fasulyesi, lezzeti ve üretim alanıyla hakikaten Konya’ya çok önemli katkı sağlayacak. İlçe belediyemiz burada çok önemli bir çalışma yürütüyor. İnşallah tüm bölgelerimizde üretilen ürünlerin pazarlanmasıyla ilgili de biz bir çalışma yürütüyoruz. Bir taraftan üreteceğiz, bir taraftan marka haline getireceğiz. Çiftçimizin cebine daha çok para girmesi için hep birlikte gayret edeceğiz. Tüm çiftçilerimizin emeğine sağlık. Bugün tarlalarda gördüğümüz insanlar Türkiye’nin geleceğini inşa etmek için çalışıyor. Biz de belediye olarak onlara her türlü desteği vermeye hazırız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da tarımsal desteklemeyi sürdüreceğiz.” dedi. Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa ise “Tarıma ve çiftçimize her zaman destek veren Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımıza teşekkür ediyorum. İlçemiz tarım anlamında bugüne kadar almış olduğu yatırımlarla inşallah merkez konumuna gelecek” diye konuştu.

Başkan Altay: “İnsanımız üretecek biz destek olacağız”

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