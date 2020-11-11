Başkan Altay Karapınar ve Emirgazi’de vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Karapınar ve Emirgazi’de vatandaşlarla buluşarak belediyeleri ve AK Parti İlçe Teşkilatlarını ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın ilçe ziyaretleri sürüyor. Başkan Altay, Karapınar’da ilçe esnafını ziyaret ederek Karapınar Belediyesinde Başkan Mehmet Yaka ile bir araya geldi. Ardından AK Parti İlçe Teşkilatı’nda parti üyeleriyle buluşan Başkan Altay, gerçekleştirilen ilçe kongresinde yeniden başkan seçilen Yusuf Zengin’e ve yeni yönetime başarılar diledi.

"Cumhurbaşkanımıza dava arkadaşı olmak herkese nasip olmaz"

Kongrelerin aslında bir yenilenme olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Bu süreç hakikaten çok önemli. Çünkü Cumhurbaşkanımıza dava arkadaşı olmak herkese nasip olmaz. Hükümetimizin yatırımları, bizim yatırımlarımız, ilçe belediyemiz hep birlikte gayret ediyoruz. İlçe Başkanımız tecrübeli, belediye başkanımız tecrübeli. Sizlerin de inşallah bu takımın içinde çok güzel işler yapacağınıza eminim” dedi.

Başkan Altay Karapınar’da yapımı Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen Atık Su Arıtma Tesisi inşaatında da incelemelerde bulundu. Prestij caddeler, mahalle yolları, şehir konakları ve yüzme havuzu gibi önemli projeleri ilçelere kazandırdıklarını aktaran Başkan Altay, “Karapınarımıza bugüne kadar 130 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Daha önce Karapınar’da bir arıtma tesisi yoktu. Deşarj yoluyla hallediliyordu. 22 milyon liralık bir yatırım yaparak Karapınar’ın 2033’e kadar arıtma tesisi sorununu çözmüş oluyoruz. İleri biyolojik sistemle yapılan arıtmamız dünyadaki en ileri teknolojisi kullanılarak gerçekleştiriyor. Böylece Karapınar modern bir şehir olması bakımından önemli bir mesafeyi kat etmiş oluyor. İnşallah yılsonu itibariyle tamamlanmış ve insanımızın hizmetine girmiş olacak” ifadelerini kullandı.