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Başkan Altay: "KOMEK Konya’nın en önemli markalarından biri"

08.02.2021 12:18 | Son Güncelleme:
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK)’nın Konya’nın en önemli markalarından birisi olduğunu ve adeta bir üniversite vasfında çalıştığını söyledi.KOMEK bünyesindeki atölyelerde kursiyerlerin ve hanımların ürettiği ürünler ulusal ve uluslararası piyasada değer kazanıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK)’nın Konya’nın en önemli markalarından birisi olduğunu ve adeta bir üniversite vasfında çalıştığını söyledi.
KOMEK bünyesindeki atölyelerde kursiyerlerin ve hanımların ürettiği ürünler ulusal ve uluslararası piyasada değer kazanıyor. KOMEK Ertuğrul Gazi Halı-Kilim Atölyesi ile Samanpazarı Tekstil ve Tasarım Atölyesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, atölyelerde el emeği ürünler üreterek üretime ve ekonomiye katkıda bulunan hanımlara kolaylıklar diledi.

"Ürünleri komekpazari.com sitesi üzerinden satıyoruz"
KOMEK’in Konya’nın en önemli markalarından birisi olduğunu ve adeta bir üniversite vasfında çalıştığını belirten Başkan Altay, “Özellikle hanımlarımıza meslek edindirmeye çalışıyoruz. Bugün gelinen noktada artık KOMEK’ten elde edilen ürünlerin satışıyla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Böylece hem kursiyerlerimizin kazanç elde etmelerini hem de kurstan sonra iş hayatına katılmalarını arzu ediyoruz” diye konuştu.
Kursiyerlerin kurslarını bitirdikten sonra KOMEK ürünlerini üretmeye devam ettiklerini aktaran Başkan Altay, “Ürünleri komekpazari.com sitesi üzerinden satıyoruz. Burada önemli olan bir döngü sağlayabilmek. Hanımlarımızın el emeği ürünlerini ulusal ve uluslararası piyasada bir marka değeri oluşturarak satmayı planlıyoruz. İnşallah bunda da başarılı olabilmek için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Buradaki emek hanım kardeşlerimizin, KOMEK kursiyerlerimizin. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirmek için bir çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Ertuğrul Gazi Halı-Kilim Atölyesi
Ertuğrul Gazi Halı-Kilim Atölyesi’nde Selçuklu dönemi halıları, Konya yöresi halı ve kilimleri, Sille-Lâdik halıları dokunuyor. Atölyede ayrıca 2020 Şubat ayında yapılan işbirliği kapsamında 24 kursiyere yönelik istihdam garantili kurs açılırken; kursiyerler, kurs bitiminde KOMEK Kooperatifinde istihdam edildi. Samanpazarı Tekstil Atölyesi’nde ev tekstil ürünleri, hastane tekstil ürünleri, toplu masa sandalye giydirmeleri, çeşitli tasarımlarda çanta üretimi yapılıyor. Atölyede çanta üretimi; firmaların ve kurumların isteklerine göre ham bez, dokuma kumaşlar, pamuklu çantalık kumaşlardan kullanım amacı, yaş ve cinsiyete özgü tasarımlarla üretiliyor. Üretim; tasarımdan başlayıp kesim, dikim, nakış, baskı ve paketleme aşamalarından geçiyor.

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