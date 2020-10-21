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Başkan Altay: "Konya, ASELSAN ile savunma sanayinin merkezi olacak"

KONYA HABERLERİ  | 21.10.2020 12:22 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası’nın Konya’ya savunma sanayinin merkezi olma yolunda önemli katkı sağlayacağını söyledi.Konya’yı savunma sanayinin merkezlerinden yapacak ASELSAN Silah Sistemleri Fabrikası’nda çalışmalar hızla sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası’nın Konya’ya savunma sanayinin merkezi olma yolunda önemli katkı sağlayacağını söyledi.
Konya’yı savunma sanayinin merkezlerinden yapacak ASELSAN Silah Sistemleri Fabrikası’nda çalışmalar hızla sürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ile birlikte ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası’nda ve Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Altay, fabrikanın Konya için son derece önemli olduğunu söyledi. ASELSAN Silah Sistemleri Fabrikası’nın Konya’ya gelmesinde büyük emek harcadıklarını ifade eden Başkan Altay, “ASELSAN Fabrikası, yerel sanayimize destek olacak, istihdamı artıracak ve şehrimize savunma sanayinin merkezi olma yolunda önemli bir katkı sağlayacak. Allah’ın izni ile şehir olarak kenetlendiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz iş yok. Aynı duyguları paylaşan, aynı yolda yürüdüğümüz tüm hemşehrilerime ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Huğlu ve Üzümlü mahallelerindeki fabrikaların da 50’den fazla ülkeye silah ihracatı yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, “Gururumuz olan Huğlu ve Üzümlü Mahallelerimiz de bu alanda dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Fabrikalarda çalışan tüm personele çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

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