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Başkan Altay: "Konyamız sanayi alanında güçlenmeye devam ediyor"

KONYA HABERLERİ  | 04.08.2020 15:34 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Temmuz ayında tarihin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşan Konyalı sanayicileri tebrik etti.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm şartlara rağmen üretime ve istihdam sağlamaya devam eden Konyalı sanayicilerin Temmuz ayında tarihin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştığını söyledi.

Başkan Altay: "Konyamız sanayi alanında güçlenmeye devam ediyor"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Temmuz ayında tarihin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşan Konyalı sanayicileri tebrik etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm şartlara rağmen üretime ve istihdam sağlamaya devam eden Konyalı sanayicilerin Temmuz ayında tarihin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştığını söyledi. Bütün dünyayı etkileyen yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde Konya’nın ihracatta önemli bir ivme göstererek kayda değer bir başarı elde etmesinden çok mutlu olduklarını dile getiren Başkan Altay, “Kadim şehir Konyamız her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de ticaret ve üretimin merkezi olmuştur. Konya, küresel ekonominin zayıfladığı, ticaretin durma noktasına geldiği bu olumsuz tablo içerisinde bile ihracatını aylık bazda yüzde 12.33 oranda artırarak 194 bin 38 milyon dolar ihracat rakamlarına ulaşmıştır. Bu başarı nedeniyle sanayicilerimizle, tüccarlarımızla, çalışanlarımızla gurur duyuyor ve onları can-ı gönülden tebrik ediyorum. Sanayi şehri Konyamızın bu alanda daha da güçleneceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) rakamlarına göre Konya, Temmuz ayında 194 milyon 376 bin 440 dolar ihracat ile il bazında Türkiye ihracatından aldığı payı yüzde 1.41’e çıkartarak 11. sırada yer aldı. Konya’nın ihracatı 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 12.33 oranında artış gösterdi. İhracat, 2020 yılının Haziran ayına göre de yüzde 12.26 oranında arttı. 2020 yılı yedi aylık ihracat rakamı ise 1 milyar 167 milyon 530 bin 968 dolar olarak gerçekleşti.

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Selcuklu
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Selcuklu
Koç Eczanesi
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