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Başkan Altay: “Korona virüsten korunmak için en ideal ulaşım aracı bisiklettir”

KONYA HABERLERİ  | 06.05.2020 12:43 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 550 kilometre bisiklet yolu ağıyla Türkiye’de ilk sırada yer alan Konya’da bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Altay: “Korona virüsten korunmak için en ideal ulaşım aracı bisiklettir”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 550 kilometre bisiklet yolu ağıyla Türkiye’de ilk sırada yer alan Konya’da bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için çalıştıklarını söyledi. Korona virüs salgını sürecinin geleceğin ulaşım aracının bisiklet olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Başkan Altay, “Bisiklet, sosyal mesafeye en uygun, korona virüsten korunmak için en ideal ulaşım aracıdır” dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bisiklet yolu ağında ilk sırada olan Konya’da yaptığı çalışmalarla bisiklet kullanımını teşvik etmeye devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın coğrafi özelliği itibarıyla bisiklet sürmek için en uygun illerden birisi olduğunu ifade ederek, Konya’da yaygın olan bisiklet kullanımının daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

“550 Kilometre bisiklet yolu yaptık”
Konya’nın yapısı itibariyle bir bisiklet şehri olduğunun altını çizen Başkan Altay, “Bisiklet kullanımının daha çok artması için 320 kilometresi şehir merkezinde olmak üzere şehir genelinde 550 kilometre bisiklet yolu yaptık. Ayrıca bisiklet kullanımının daha güvenli hale gelmesi için de çaba sarf ediyoruz. Konya’da bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için çeşitli etkinliklerle 100 bin çocuğumuza bisiklet hediye ettik. İnsanımızın hem fiziksel sağlık hem de ruh sağlığı açısından önemli bir araç olan bisiklet sporunu yapabilecekleri alanları yaygınlaştırmak için gayretimiz devam edecek” dedi.

“Daha sağlıklı bir dünya için birlikte pedal çevirelim”
Türkiye’nin Avrupa Bisiklet Ağına entegrasyon sağlamaya hazırlandığını, bu anlamda en hazır şehrin de Konya olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Korona virüs salgını süreci bisikletin geleceğin ulaşım aracı olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Bisiklet, sosyal mesafeye en uygun, korona virüsten korunmak için en ideal ulaşım aracıdır. Bisiklet, karbon salınımının olmadığı tek şehir içi ulaşım aracıdır. Daha sağlıklı ve güzel bir dünya için birlikte pedal çevirelim” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay: “Korona virüsten korunmak için en ideal ulaşım aracı bisiklettir”

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