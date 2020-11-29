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Başkan Altay: “Meram’ın marka değerine katkı sağlıyoruz”

KONYA HABERLERİ  | 29.11.2020 12:28 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından Meram Tavusbaba bölgesinde yürütülen çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.Konya denince akla gelen ilk yerlerin başında Meram olduğunu, Meram’ın kalbinin de tarihi taş köprünün bulunduğu alanda ve Tavusbaba civarında attığını belirten Başkan Altay, “Bu bölgede birinci etap düzenleme işlerine başladık.

Başkan Altay: “Meram’ın marka değerine katkı sağlıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından Meram Tavusbaba bölgesinde yürütülen çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.
Konya denince akla gelen ilk yerlerin başında Meram olduğunu, Meram’ın kalbinin de tarihi taş köprünün bulunduğu alanda ve Tavusbaba civarında attığını belirten Başkan Altay, “Bu bölgede birinci etap düzenleme işlerine başladık. Şu anda ilk etapta 28 bin metrekarelik alanda yaklaşık 14 milyon liralık bir harcamayla burayı Konya’ya gelen ziyaretçilere yakışır hale getirmeyi planlıyoruz. İnşallah 2. etapta da devam ederek, dere boyunda da önemli değişiklikler yapacağız. Meram Katlı Otopark ve Tavusbaba’daki düzenlemeler Meram’ın marka değerine çok önemli katkı sağlayacak. Konya’ya gelen herkes mutlaka Meram’ı görmek istiyor. Biz de şehrimizin bu nadide yerini Konya’ya yakışır bir hale getirmek için çalışıyoruz. Şu anda şantiyede çalışmalar başladı. İnşallah planlamamız 2021 yılının sonunda işi bitirmek. 2022 yılından itibaren de baharla birlikte burada vatandaşlarımıza çok güzel bir hizmet sunacağız. Meram’ımıza, Konya’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, “Büyükşehir Belediyemizle beraber burayı hem Konyamıza hem de Meram ilçemize değer katacak, daha da değerlendirecek bir hale getirmek için çabalıyoruz. İnşallah 2022’nin başlarına doğru burası cazibe merkezi olmasının daha da ötesinde, artık yerli-yabancı bütün turistlerin Konya’ya geldiğinde uğramak istediği bir bölge haline gelecek. Meram’a desteğinden ve katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine hassaten tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Altay: “Meram’ın marka değerine katkı sağlıyoruz”

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