Başkan Altay Sarayönü’nde incelemelerde bulundu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sarayönü’ne yapacağı Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sarayönü’nde çeşitli incelemeler ve ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Beşgöz Göleti çevresinde yapacağı Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulunan Başkan Altay yaptığı açıklamada, Konya’nın tüm ilçelerinde olduğu gibi Sarayönü’nde de çok önemli yatırımların hayata geçirildiğini hatırlattı. Başkan Altay, “16 derslikli bir okul tamamlandı. Sezonla birlikte Milli Eğitim’e teslim edeceğiz. Mevcut okulun olduğu yer yıkılarak Sarayönü’ne çok güzel bir meydan kazandırıldı. Ayrıca KOP ile birlikte kültür merkezi inşaatını tamamladık. İnşallah sonbaharda bunların açılışlarını gerçekleştiririz” ifadelerini kullandı.

"30 milyon liralık bir yatırım gerçekleşiyor"

Beşgöz su kaynağı bölgesinin Konya’ya çok yakın olduğunu, ayrıca doğal ve çok güzel bir kaynak konumunda olduğunu ifade eden Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye kazandırdığı Millet Bahçelerinin en güzel örneklerinden birinin de Sarayönü’ne inşa edileceğini söyledi. 90 bin metrekarelik alandaki su kaynağının bulunduğu yerde insanların doğayla buluşma imkanı olacağını kaydeden Başkan Altay, “Yürüyüş yolları, bisiklet yolları, Millet Kıraathanesi, Millet Kütüphanesi’nin bulunduğu 30 milyon liralık bir yatırım gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanımıza şehirlerimize kazandırdığı Millet Bahçelerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Konya’da birçok Millet Bahçesi’nin ihalesini gerçekleştirdi, yapımına başlanıyor. Konya merkezde olduğu gibi Sarayönü’nde de süreç tamamlanıyor. Burası sadece Sarayönü’ne değil, aslında tüm Konya’ya hizmet edecek çok güzel bir alan. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve emeği geçenlere Konyalılar adına teşekkür ediyoruz” dedi.