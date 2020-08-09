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Başkan Altay: "Tehlike geçinceye kadar hep birlikte mücadele edelim"

KONYA HABERLERİ  | 09.08.2020 13:31 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimlerini hafta sonu da yoğun şekilde sürdürdü.Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği denetimleri hafta sonu da sürdürdü.

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimlerini hafta sonu da yoğun şekilde sürdürdü.
Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği denetimleri hafta sonu da sürdürdü. Şehir merkezinde yoğun caddelerdeki iş yerlerinde ve toplu ulaşım araçlarında denetimler yapan ekipler, hem esnafları hem de vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyardı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, maske, mesafe ve temizlik konusunda yaptıkları denetimleri sürdüreceklerini belirterek, “Maske, mesafe ve hijyen denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Görevlilerimiz, esnafımız, hemşehrilerimiz, sağlık çalışanlarımız el ele verirsek virüsü yenebiliriz. Konya olarak bunu başaracak gücümüz var. Duyarlılık her geçen gün artıyor. Lütfen, tehlike geçinceye kadar hep birlikte mücadele edelim. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim” dedi.

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Saray Eczanesi
Karatay
Duru Eczanesi
Selcuklu
Eyüp Sultan Eczanesi
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Selcuklu
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Selcuklu
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