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Başkan Altay tüm dünyayı sığınmacılar konusunda sorumluluk almaya davet etti

KONYA HABERLERİ  | 31.01.2020 14:35 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eş başkanlık görevini yürüttüğü Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın 1.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eş başkanlık görevini yürüttüğü Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın 1. Başkanlık Toplantısına katıldı.
Başkan Altay, mülteciler ve sığınmacılar konusunda başta Türkiye olmak üzere Lübnan, Ürdün gibi çevre ülkelerin yükünü paylaşma konusunda uluslararası kamuoyunun tamamını hassasiyet göstermeye ve sorumluluk almaya davet etti.
Dünyanın farklı bölgelerinden 240 bin şehri temsil eden en kapsamlı yerel ve bölgesel yönetim ağı olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) 1. Başkanlık Toplantısı İspanya’da yapıldı. Barselona Belediyesinin ev sahipliğinde UCLG Başkanı Muhammed Boudra ile Eş Başkanların katıldığı toplantıda 2020 vizyon ve çalışma planı ile yeni dönem UCLG vizyonu değerlendirildi. Toplantıya katılan Konya Büyükşehir Belediyesi ve UCLG Eş Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye, Lübnan ve Ürdün’deki sayıları 6 milyonu geçen mülteci ve göçmenlerin yüzde 92’sinin şehirlerde yaşadığına işaret etti. Göçün kentsel yönü ve kent hakkı kavramı, göç konusundaki kentsel meselelerin ele alınmasını öncelikli hale getirdiğini ifade eden Başkan Altay, “Şehirlerde yaşayan göçmenler, mülteciler, kadınlar, engelliler, gençler, çocuklar ve diğer dezavantajlı grupların sosyal istismara maruz kalmalarını önlemek ve temel hizmetlere erişimlerini sağlamak için yerel yönetimlerin kapsayıcı politikalar geliştirmesini desteklememiz, bu açıdan yerel ve bölgesel yönetimlerinin sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusundaki farkındalığını arttırıcı faaliyetlerine önem vermemiz gerekiyor. Bu vesile ile mülteciler ve sığınmacılar konusunda başta Türkiye olmak üzere Lübnan, Ürdün gibi çevre ülkelerin yükünü paylaşma konusunda uluslararası kuruluşlar, birlikler, devletler hülasa uluslararası kamuoyunun tamamını hassasiyet göstermeye ve sorumluluk almaya davet ediyorum” dedi.

İklim değişikliğine karşı mücadele
İklim değişikliğine karşı mücadele etmenin, çevre koruma planlarının oluşturulması için uluslararası kuruluş ve ulusal hükümetleri, yerel yönetimlerin yeterli kapasite ve kaynak ile donatılması için teşvik etmenin, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi uluslararası ağlar üzerinden UCLG’nin gerçekleştirebileceği işler arasında olduğunu kaydeden Başkan Altay, yeni UCLG yönetiminin her alanda başarılı olması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Teşkilatın BM ve uluslararası teşkilatlarda daha aktif olarak temsil edilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Altay, önümüzdeki UCLG toplantılarından birine de Konya olarak ev sahipliği yapmak istediklerini ifade etti. Toplantıda Başkan Altay’a destekleri için teşekkür eden katılımcılar ise, gerek yerel yönetimler gerekse sığınmacılara bakış açısından dolayı Türkiye’yi takdirle karşıladıklarını ifade etti.

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