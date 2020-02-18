YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Başkan Altay üniversiteli gençlerle buluştu

Başkan Altay üniversiteli gençlerle buluştu

KONYA HABERLERİ  | 18.02.2020 14:33 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi’nde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin ev sahipliğinde üniversite öğrencileriyle buluştu.

Başkan Altay üniversiteli gençlerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi’nde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin ev sahipliğinde üniversite öğrencileriyle buluştu. Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi’nde çok sayıda üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen programda Başkan Altay, gençlerle sohbet ederek sorularına samimi cevaplar verdi.
Üniversitelerin ve üniversitelerin gençlerin Konya için önemli bir değer olduğunu belirten Başkan Altay, “Gençlerimiz şehre büyük enerji veriyor. Biz de gençlerin hayatını güzelleştirmek için ilçe belediyelerimizle birlikte yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu şehir sadece Bosna - Kampüs arasında yaşayan bir şehir değil. Onun için şehre de biraz vakit ayırın, şehri keşfedin. İnsan hayatındaki en önemli dostluk, arkadaşlık üniversite hayatında oluşur. Çünkü sonrasında ilişki kurmak çok zor. Özellikle şehir dışından gelen arkadaşlar için burada çok büyük imkanlar var” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay üniversiteli gençlerle buluştu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdiVatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdi
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Killik Stadı bakıma alındı

Killik Stadı bakıma alındı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Konya Namaz Vakitleri 18 Şubat Salı

İmsak
06:09
Sabah
07:30
Öğle
13:09
İkindi
16:09
Akşam
18:38
Yatsı
19:54

Konya Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Salı

Keçeciler Eczanesi
Karatay
Anadolu Zafer Eczanesi
Selcuklu
Cansu Eczanesi
Selcuklu
Cihanbeyli Eczanesi
Selcuklu
Limon Eczanesi
Selcuklu
Tütüncü Eczanesi
Selcuklu
Durmaz Eczanesi
Meram
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Konya iş dünyasından THY ve Anadolu Jet’e: “Uçak seferlerini artırın”

Konya iş dünyasından THY ve Anadolu Jet’e: “Uçak seferlerini artırın”

DSİ Konya’da asırlık projeleri adım adım hayata geçiriyor

DSİ Konya’da asırlık projeleri adım adım hayata geçiriyor

Başkan Altay, AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı

Başkan Altay, AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı

Yolcu koltuğuna gizlenen tabancalar ele geçirildi

Yolcu koltuğuna gizlenen tabancalar ele geçirildi

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.