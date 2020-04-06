Başkan Altay video konferansla basın toplantısı düzenledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’daki basın yayın kuruluşlarının temsilcileri ile video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. Koronavirüse karşı aldıkları tedbirler ile vatandaşlara ve esnafa yönelik gerçekleştirdikleri sosyal destek çalışmalarını anlatan Başkan Altay, Konya’da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilediklerini ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya basınıyla video konferans üzerinden toplantı gerçekleştirdi. Başkan Altay, yeni tip korona virüs tedbirlerinin ve bu kapsamda yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, Dezenfeksiyon Eylem Planı kapsamında 50 ekip ve 110 personelle toplu ulaşım araçları başta olmak üzere şehrin genelinde çok geniş kapsamlı bir dezenfeksiyon çalışması yürüttüklerini söyledi. “Mücadeleyi titiz ve kararlı şekilde yürütüyoruz”

Başkan Altay, virüse karşı Konya genelinde mücadelenin tüm alanlarda başarıyla sürdürülebilmesi için ilgili bakanlıklar ve Valilikçe daha önce alınan tedbirler çerçevesinde titiz ve kararlı bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’nın beraberlik için önemli bir adım olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Biz Bize Yeteriz Türkiye başlığı ile başlatılan kampanya hayırseverlerimizle dar gelirli vatandaşlarımızın arasında köprü vazifesi görecektir. Konya Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, sanayicilerimiz, hemşehrilerimiz hep birlikte destek veriyoruz. Bu vesile ile tüm hayırseverlerimizi Milli Dayanışma Kampanyası ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’ kampanyasına destek olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Şu anda en önemli konu evlerde aşın kaynaması”

Salgın nedeniyle Konya’da şu anda en önemli konunun ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını gidermek olduğunu vurgulayan Başkan Altay, dün ihtiyacı olmayan kişilerin bugün ihtiyaç sahibi konumuna düştüğünü belirtti. Büyükşehir Belediyesi’nin listesinde 20 bine yakın ihtiyaç sahibi bulunduğunu ve bu kişilere Sosyal Kart aracılığıyla normal zamanlarda yardım yapıldığını kaydeden Başkan Altay, “Ama şimdi sayı iki katına çıktı. Bu insanlar bugüne kadar bizden hiçbir destek almamıştı. Kendi yağlarında kavrulan, devlete, millete, belediyeye karşı tüm sorumluluğunu yerine getiren insanlardı. Bugün ilk kez ihtiyaçları var. Onun için biz de sadece bu işe yoğunlaştık ve bir koordinasyon dahilinde bugünden itibaren Sosyal Kartları dağıtmaya başlıyoruz. Şu anda en önemli konu özellikle yaklaşan Ramazan ayında evlerde aşın kaynaması. Bütün ekonomik gücümüzü buna ayırdık. Merak etmeyin, Allah’ın izniyle herkese yeteceğiz” dedi. “El uzatmadığımız kimse kalmayacak”

Sosyal yardımları Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kaynaklarından karşıladıklarını bununla ilgili bir bütçe sorunu olmadığına vurgu yapan Başkan Altay, “Çünkü bahar geldi sahada yapmamız gereken işler vardı onları yapamıyoruz. O işlerin bütçesini de buraya ayırıyoruz. Belki bazı hizmetleri 6 ay, 1 yıl ertelemek zorunda kalacağız. Ama şu anda önceliğimiz insanların evinde aşının kaynaması. Bütün enerjimizi buna harcıyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediyeler bazında Türkiye’nin en geniş sosyal destek paketini açıkladıklarını vurgulayan Başkan Altay, “El uzatmadığımız kimse kalmayacak. Sosyal Destek Paketimize 41 bin 259 hemşerimiz için başvuru yapıldı” ifadelerini kullandı.