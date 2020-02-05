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Başkan Altay, YouTube canlı yayınında vatandaşlarla buluştu

KONYA HABERLERİ  | 05.02.2020 12:07 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesinin YouTube kanalında canlı yayında vatandaşların sorularını cevapladı.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi’nin YouTube kanalında yaptığı canlı yayında vatandaşların sorularını yanıtladı.

Başkan Altay, YouTube canlı yayınında vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesinin YouTube kanalında canlı yayında vatandaşların sorularını cevapladı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi’nin YouTube kanalında yaptığı canlı yayında vatandaşların sorularını yanıtladı. 1 saat 10 dakika süren canlı yayında vatandaşların sorularını içtenlikle yanıtlayan Başkan Altay, YouTube kanalında öncelikli hedeflerinin Konya’nın tarihi değerlerini ve güzelliklerini dünyaya tanıtmak olduğunu ifade etti. 10 bin yıldır insanlığın var olduğu bir şehirde yaşadıklarını ve bunu en iyi şekilde anlatmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Altay, bu tür çalışmaların vatandaşlarla buluşmaya da fırsat olduğunu dile getirdi. Yayında vatandaşların bütün sorularına içtenlikle cevap veren Başkan Altay, “Konya için yeni bir başlangıç yaptık. Samimiyetinize, hassasiyetinize ve iyi dileklerinize teşekkür ediyorum. İnşallah Konya’da 2023’e kadar çok önemli hizmetleri birlikte yürüteceğiz. Bu şehir bizi hiç mahcup etmedi. Her zaman desteğini yanımızda hissettik. Biz de gece gündüz demeden çalışmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Canlı yayına mesaj gönderen vatandaşlar da buluşma için Başkan Altay’a teşekkür etti.

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