YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Başkan Altay’dan korona virüs denetimi

Başkan Altay’dan korona virüs denetimi

KONYA HABERLERİ  | 21.08.2020 14:06 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına dikkat edilmesinin önemini hatırlattı.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kılıçarslan Mahallesi Adakale Caddesinde esnafları ziyaret etti.

Başkan Altay’dan korona virüs denetimi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına dikkat edilmesinin önemini hatırlattı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kılıçarslan Mahallesi Adakale Caddesinde esnafları ziyaret etti. Selçuklu ilçesindeki caddede esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Altay, iş yeri sahiplerine ve çalışanlara maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu. Son zamanlarda artan korona virüs vakalarına karşı kurallara uymak zorunda olduğumuzu hatırlatan Başkan Altay, “Günün ilk saatlerinde Adakale Caddesindeki esnaflarımızı ziyaret ederek, maske, mesafe ve temizlik uyarılarımızı yaptık. El ele verdiğimizde ve kurallara uyduğumuz takdirde salgının etkisini en aza indireceğiz inşallah. Uyarılarımızı dikkate alan bütün esnaf kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tüm şehrimize bereket, sağlık ve huzurlu bir Cuma günü diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay’dan korona virüs denetimi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu
En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya Namaz Vakitleri 21 Ağustos Cuma

İmsak
04:35
Sabah
06:04
Öğle
12:58
İkindi
16:42
Akşam
19:43
Yatsı
21:05

Konya Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cuma

Bezirciler Eczanesi
Karatay
Şenyuva Eczanesi
Karatay
Filiz Eczanesi
Selcuklu
Hande Eczanesi
Selcuklu
Setenay Eczanesi
Selcuklu
Torun Eczanesi
Selcuklu
Tuğçe Belviranlı Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
KTO Karatay Üniversitesinde özgün mühendislik eğitimi
KTO Karatay Üniversitesinde özgün mühendislik eğitimi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Konya’da kapalı otoparklar bayram öncesi ve bayramda ücretsiz
Konya’da kapalı otoparklar bayram öncesi ve bayramda ücretsiz
Konya’da tarımsal destek başvuruları 7 Ağustos’a uzatıldı
Konya’da tarımsal destek başvuruları 7 Ağustos’a uzatıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.