YURTHABER
  4. Başkan Altay’dan su fiyatlarıyla ilgili erteleme müjdesi

Başkan Altay’dan su fiyatlarıyla ilgili erteleme müjdesi

KONYA HABERLERİ  | 17.01.2020 16:37 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kış döneminde artan fatura yükünü azaltmak amacıyla Mart ayına kadar su fiyatlarının eski tarifeye göre ücretlendirileceği müjdesini verdi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, su fiyatlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Altay’dan su fiyatlarıyla ilgili erteleme müjdesi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kış döneminde artan fatura yükünü azaltmak amacıyla Mart ayına kadar su fiyatlarının eski tarifeye göre ücretlendirileceği müjdesini verdi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, su fiyatlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Konyalılara sosyal medya hesabından verdiği müjdelere bir yenisini daha ekleyen Başkan Altay, “Kış döneminde hemşerilerimizin artan fatura yükünü hafifletmek için Mart ayına kadar su fiyatlarımızı eski tarifeye geri çekiyoruz. Ocak ayı faturası tahakkuk eden hemşerilerimizden bir sonraki ay farkı düşerek mahsup edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü de yeni yıla indirim müjdesiyle girmişti. KOSKİ, tüm abone gruplarında 1 yıllık suyunu peşin alan vatandaşlara yüzde 10 indirim uygulanacağını duyurmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!İnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!
Hüyüklü öğrenciler Konya Bilim Merkezi gezisiHüyüklü öğrenciler Konya Bilim Merkezi gezisi
Ereğli Belediyesinden kar yağışına tedbirEreğli Belediyesinden kar yağışına tedbir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Konya Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:32
Sabah
07:57
Öğle
13:05
İkindi
15:40
Akşam
18:03
Yatsı
19:23

Konya Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Mavi Eczanesi
Karatay
Ahmet Koç Eczanesi
Selcuklu
Çağlar Eczanesi
Selcuklu
Dudu Eczanesi
Selcuklu
Fetih Eczanesi
Selcuklu
Nihal Eczanesi
Selcuklu
Zühre Olgun Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Başkan Altay, Karayolları Camisi’nde vatandaşlarla buluştu

Başkan Altay, Karayolları Camisi’nde vatandaşlarla buluştu

Konyaspor Kulübünden Aykut Kocaman'a destek açıklaması:

Konyaspor Kulübünden Aykut Kocaman'a destek açıklaması:

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Osteoporoz Hastalığına Dikkat

Osteoporoz Hastalığına Dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.