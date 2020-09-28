Başkan Altıkulaç, “Veteriner hekimler Hayvancılık OSB için hazır olsun”

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Devrekani’de kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi için veteriner hekimlerin hazırlık olması tavsiyesinde bulundu.

Kastamonu Veteriner Hekimleri Odası’nın 10’uncu genel kurulu yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Güray Koçak Toplantı Salonunda düzenlenen genel kurulda konuşan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Devrekâni coğrafyasına kurulacak Organize Hayvancılık Bölgesinin çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Bunun fikir babası da İbrahim beydir. Biz bu fikriyle yola çıktık Devrekâni olarak. Şu ana kadar il merkezinde olsun diğer ilçelerinde olsun diğer meslek kuruluşları ve karar otoriteleri olsun bize destek verdiler. Belirli bir aşamaya geldi ve ÇED raporu aşamasının son noktasındayız. Cumhurbaşkanlığımızın ve bakanlığımızın sunmuş olduğu 180 İl Acil Eylem Planı içerisine de girdi bu projemiz. Yılbaşına kadar yasal statü kazanması acil eylem planına girmiş ikinci acil eylem planına da yasal statüden sonra devletin bir yatırım programına girecek bir proje. Bu pandemi süreci de bize zaten pek çok şey gibi gıdanın da ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Önümüzdeki günlerde ilçemizde gerçekten bölgeye hitap edecek hatta Karadeniz’e hitap edecek bir Organize Hayvancılık Bölgesi şekillenecek. Veteriner Hekim camiasının gelecekte oluşacak olan bu oluşuma her anlamda hazırlıklı olmasını özellikle istirham ediyorum. Orada yapılacak olan çiftlikler olsun, hayvancılıkla alakalı üretim tesisleri olsun onlara fikir anlamında Veteriner Hekimler Odamızdan katkı bekliyorum. Bu yatırım, Devrekâni’de kurulacak bir yatırım ama il merkezine hatta bölgeye hitap edecek bir yatırım olacak” dedi.