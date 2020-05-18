YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Başkan Altın’ın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Başkan Altın’ın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

BİLECİK HABERLERİ  | 18.05.2020 13:36 | Son Güncelleme

Bağımsız Türkiye Partisi Bilecik Merkez İlçe Başkanı Mehmet Altın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı yayımladı.Başkan Altın mesajında, ‘’Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında özgür düşünce sahibi, sorgulayan, araştıran ve öğrenen tüm gençliğin, bu anlamlı bayramını kutluyorum’’ dedi.

Başkan Altın’ın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Bağımsız Türkiye Partisi Bilecik Merkez İlçe Başkanı Mehmet Altın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı yayımladı.
Başkan Altın mesajında, ‘’Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında özgür düşünce sahibi, sorgulayan, araştıran ve öğrenen tüm gençliğin, bu anlamlı bayramını kutluyorum’’ dedi. Tüm davaları ilk sahiplenenler hep gençlik olduğunu anlatan Altın sözlerin şöyle devam etti; "Genç yarını için bıkmadan yorulmadan mücadele eden demektir. Yüce Atamız Samsun’a çıktıktan sonra Anadolu’nun genç evlatları bağrına basmıştır.Yıllarca süren kurtuluş mücadelesini birlikte vermişlerdir. Aslında genç demek ruhla ilgili bir kavramdır,kimi vardır 20 yaşında ihtiyar kimi vardır 80 yaşında genç Merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetimizi gençlerimize emanet etmiştir. Gençlerimiz Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyete ilke ve inkılaplarına ekonomik bağımsızlığına halkımızın huzuruna can ve mal güvenliğine şüphesiz sahip çıkacaktır, içinden geçtiğimiz siyasi sosyal ve ekonomik sorunlar ülkemizi ekonomi alanında dışa bağımlı hale getirmiştir. Bu anlamda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlar, başta merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Çok iyi yer süpürüyorum' 'Çok iyi yer süpürüyorum'
PARTNER İşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti İşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Bilecik Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:49
Sabah
05:35
Öğle
13:02
İkindi
16:56
Akşam
20:18
Yatsı
21:56

Bilecik Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Varlık Eczanesi
Bozuyuk
Sağlık Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İftar vakti çıkan kavgada silah patladı

İftar vakti çıkan kavgada silah patladı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

Tarihi Cami Yanındaki Virane Ev

Tarihi Cami Yanındaki Virane Ev

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.