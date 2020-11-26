YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkan Altınok: "Alo Çöp Acil gece gündüz hizmette"

Başkan Altınok: "Alo Çöp Acil gece gündüz hizmette"

ANKARA HABERLERİ  | 26.11.2020 13:58 | Son Güncelleme

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, evsel atıkların adreslerden alınması için vatandaştan gelen anlık isteklere daha hızlı cevap verildiğini ve “Alo Çöp Acil” ekibinin 24 saat görevinin başında olduğunu belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, evsel atıkların adreslerden alınması için vatandaştan gelen anlık isteklere daha hızlı cevap verildiğini ve “Alo Çöp Acil” ekibinin 24 saat görevinin başında olduğunu belirtti. Altınok, “Vatandaşımız evinde bulunan eskimiş bir eşyasını atmak istediğinde belediyemizden ekip talep edebiliyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğümüze gelen talepler doğrultusunda talebin bulunduğu adrese yönlendirdiğimiz ekiplerimiz evsel atıkları kısa sürede ortadan kaldırıyor” dedi.

“Cadde ve sokaklarımız daha temiz”
Başkan Turgut Altınok, Keçiörenli vatandaşların beklentilerine cevap verecek temizlik hizmetine öncelik verdiklerini de vurgulayarak, “Söz verdiğimiz gibi Keçiören’in temizlik problemini çözdük. Keçiören’de okul, ibadethane, cadde ve sokaklar artık daha temiz. Keçiören’i gül suyuyla yıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tasarrufla yeni hizmetler sunuyoruz”
Alo Çöp Acil hizmetinin gece gündüz devam ettiğini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri arasında yer alıyor. İlçemiz sınırları içerisindeki her sokak ve mahalleye eşit hizmet götürmek için dinamik ve hızlı olmak durumundayız. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda çöplerin anında alınması için Temizlik İşleri Müdürlüğü araç filomuza ’Alo Çöp Acil’ aracı temin ettik. Keçiören’imize kazandırdığımız hizmet araçlarıyla artık çöp toplama işini belediyemiz yapıyor. Böylece sağladığımız tasarrufla yeni yatırımlarımıza daha fazla bütçe ayırıyoruz” diye konuştu.

Alo Çöp Acil gece-gündüz ulaşılabiliyor
Bu arada Alo Çöp Acil hizmetine ulaşmak isteyen vatandaşlar, gündüz 0312 361 10 06 - gece ise 0312 378 77 16 nolu telefon numaralarını arayarak isteklerini iletebiliyorlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
1/

Ankara Namaz Vakitleri 26 Kasım Perşembe

İmsak
06:11
Sabah
07:39
Öğle
12:41
İkindi
15:11
Akşam
17:33
Yatsı
18:56

Ankara Nöbetçi Eczaneler26 Kasım Perşembe

Aşiyan Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Bora Eczanesi
Cankaya
Hattuşa Güliz Eczanesi
Cankaya
Hüner Eczanesi
Cankaya
Madenoğlu Eczanesi
Cankaya
Ozan Ülkü Eczanesi
Cankaya
Yeni Oyak Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.