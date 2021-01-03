Başkan Altınok: "Hainlere sahip çıkmak vatana ihanettir”

Keçiören Belediyesi tarafından Yayla Mahallesi’nde Şehit Uzman Çavuş Erol Yanık Parkı’nın açılışı yapıldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok açılış töreninde yaptığı açıklamada, “Hainlere sahip çıkmak vatana ihanettir” dedi. Yayla Mahallesi’nde açılışı yapılan park adını, Barış Pınarı Harekatı sırasında saldırıya uğrayıp şehit olan Mehmetçikten aldı. Parkın açılış töreninde açıklamada bulunan Başkan Altınok, "Devletimizin üniter yapısı için kahramanlarımızı şehit verdik. Adam biri çıkacak; Türk bayrağını indirecek, Atatürk’ün resmini indirecek, Türkçe tabelayı indirecek, çıkacak Diyarbakır meydanında heykelleri yıkacağız, vatan haininin heykellerini dikeceğiz diyecek ve bir takım sözde insan hakları savunucusu bu adama sahip çıkacak. Böyle bir şey olamaz. Yani bu zat diyor ki, ‘Atatürk’ün heykellerini kaldıracağız, binlerce insanımızın katilinin heykelini dikeceğiz.’ Kobani olaylarında resmen çıkıp milleti sokağa davet eden, birçok insanımızın ölmesine neden olan bu adama sahip çıkmak bu vatana ihanettir, vatan hainliğidir. Şehitlerimizin, Atatürk’ün kemikleri sızlıyor” ifadelerini kullandı.

“Bizim için vatan kutsaldır”

Keçiören’deki birçok parka şehit isimlerini verdiklerini aktaran Başkan Altınok, “Parkımıza Şehit Uzman Çavuş Erol Yanık ismini verdik. Barış Pınarı Harekatı sırasında saldırıya uğrayan ve şehit olan Mehmetçiğimizin adını verdik. Ailesi Gaziantep’te yakınları ise Keçiören’de ikamet ediyor. Bize Doğu Akdeniz’de, Libya’da, Karabağ’da, Suriye’de ne geziyorsunuz diyorlar. Biz sınırlarımızı korumak için, haklarımızı savunmak için bu coğrafyalarda mücadele ediyoruz. Teslim mi olsaydık yani? Vatan azizdir, vatanı olmayanın hiçbir şeyi olmaz. Vatan bizim devlet geleneğimizde kutsaldır. Vatanın yoksa malın yok, mülkün yok, huzurun yok, şerefin yok, canın yok ve mezarın yok demektir” ifadelerine yer verdi.

“En büyük düşman hain PKK’dır”

Siyaseten görüşlerin farklı olabileceğini fakat vatan hainlerinin yanında olunmayacağını belirten Altınok şunları kaydetti:

““Siyaseten görüşleriniz farklı olabilir ama vatan hainlerinin yanında olamazsınız. Askerimizi, polisimizi, korucularıımızı şehit eden hainlerle beraber olamazsınız. Onların maşaları ile beraber olamazsınız. Bu vatana ihanettir, Atatürk’e de ihanettir. Birileri yok saz çaldı, tiyatro oynadı diyerek insan hakları savunucusu ilan ediliyor. Böyle bir şey olamaz. Gencecik kahramanların vebali kimin üzerine? Kürt kardeşlerimizin en büyük düşmanı hain PKK’dır. Yol yapılıyor, baraj yapılıyor, okul yapılıyor, üniversite yapılıyor, havaalanı yapılıyor saldırıyorsun, bu bölgenin gelişmesinin önüne geçiyorsun. Türk-Kürt, Alevi-Sünni hep kardeştir, bunu her zaman söylüyorum. Ayrım yapan ise kalleştir. Oyunlara gelmeyelim, oyunlara gelirsek Suriye’den, Libya’dan, Yemen’den kötü oluruz. Bize bu toprakları vatan yapan başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına, ebediyete irtihal eden tüm şehitlerimize ve gazilerimize rahmet, aramızda olan gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum.”

