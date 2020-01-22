Başkan Altınsoy: “Güçlü bir Türkiye olma yolunda hedefimiz 2023”

AK Parti olarak gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünerek hareket ettiklerini belirten İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Güçlü bir Türkiye olma yolunda hedefimiz 2023. Aziz milletimizin verdiği güçle 2023 hedefimize azim, kararlılık ve hizmet askıyla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

AK Parti’nin kardeşliğin, vefanın ve dayanışmanın partisi olduğunu belirten İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da her fırsatta ifade ettiği gibi AK Parti’nin şahısların değil milletin partisi olduğunu ifade etti. Bugün tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Aksaray’da da AK Parti kadrolarının dimdik tek vücut halinde görevi başında olduğunu aktaran Başkan Altınsoy, “Bizim yegâne derdimiz halkımızın ve milletimizin refahı huzuru ve geleceğidir. Kim siyaseti bu millete hizmet etmenin dışında yapıyorsa bilinsin ki bizim onunla, onlarla en ufak bir benzerliğimiz yoktur. Bizim hedefimiz 2023’tür. Aydınlık güçlü yeni bir Türkiye olma doğrultusunda ülkemizin kalkınması için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.