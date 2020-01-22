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  4. Başkan Altınsoy: “Güçlü bir Türkiye olma yolunda hedefimiz 2023”

Başkan Altınsoy: “Güçlü bir Türkiye olma yolunda hedefimiz 2023”

AKSARAY HABERLERİ  | 22.01.2020 16:01 | Son Güncelleme

AK Parti olarak gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünerek hareket ettiklerini belirten İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Güçlü bir Türkiye olma yolunda hedefimiz 2023.

Başkan Altınsoy: “Güçlü bir Türkiye olma yolunda hedefimiz 2023”

AK Parti olarak gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünerek hareket ettiklerini belirten İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Güçlü bir Türkiye olma yolunda hedefimiz 2023. Aziz milletimizin verdiği güçle 2023 hedefimize azim, kararlılık ve hizmet askıyla yürümeye devam edeceğiz” dedi.
AK Parti’nin kardeşliğin, vefanın ve dayanışmanın partisi olduğunu belirten İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da her fırsatta ifade ettiği gibi AK Parti’nin şahısların değil milletin partisi olduğunu ifade etti. Bugün tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Aksaray’da da AK Parti kadrolarının dimdik tek vücut halinde görevi başında olduğunu aktaran Başkan Altınsoy, “Bizim yegâne derdimiz halkımızın ve milletimizin refahı huzuru ve geleceğidir. Kim siyaseti bu millete hizmet etmenin dışında yapıyorsa bilinsin ki bizim onunla, onlarla en ufak bir benzerliğimiz yoktur. Bizim hedefimiz 2023’tür. Aydınlık güçlü yeni bir Türkiye olma doğrultusunda ülkemizin kalkınması için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

“Birçok konuda devrim niteliğinde reformlar yapıldı”
Milletin, halkın adamı, Hakk’ın aşığı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugüne kadar ülkesine hizmet etmekten bir saniye bile geri durmadığını ifade eden İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, zorluklara, tehditlere, suikast girişimlerine rağmen, milletine hizmet etmekten en ufak bir tereddüt yaşamadı, en ufak bir şüphe duymadı. Bugüne kadar Türkiye de hep birlikte ilkleri yaşadık. Türkiye birçok konularda devrim niteliğinde reformlar yapıldı. Türkiye ne kadar güçlenirse, yeryüzündeki mağdurlar ve mazlumlar da o kadar güçlenir. Onun için bizim hedefimiz 2023, 2053, 2071’dir. 2023’de dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefimiz var. Gün birlik, beraberlik ve kardeşlik günüdür. Hiç kimse güçlü Türkiye olma yolunda bizi engelleyemez. Siyasetimizin merkezine insanımızı yerleştirdik. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışından asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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