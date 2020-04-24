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Başkan Altınsoy: “Özverili çalışmalarınızı asla unutmayacağız”

AKSARAY HABERLERİ  | 24.04.2020 14:22 | Son Güncelleme

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Korona virüsle mücadelede takdire şayan bir fedakarlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum.

Başkan Altınsoy: “Özverili çalışmalarınızı asla unutmayacağız”

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Korona virüsle mücadelede takdire şayan bir fedakarlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Özverili çalışmalarınızı asla unutmayacağız” dedi.
Dünyaya yayılan korona virüs ile milletçe etkin bir mücadele içinde olduklarını dile getiren AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Bu süreçte başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın yurt genelinde ve yurt dışında yapmış oldukları çalışmalar herkes tarafından alkışlarla karşılanmıştır. İnşallah Türkiye olarak her bir vatandaşımız düşünülerek hayata geçirilen aile, sağlık ve ekonomik paketlerle bu süreci en kısa bir şekilde atlatırız” diye konuştu.
İl Başkanı Altınsoy, “Herkes tarafından sevgi ve saygıyla karşılanan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın korona virüs vakalarını kamuoyuna ayrıntılı ve şeffaf olarak sunması ayrıca takdire şayandır. Bu konuda kendisine teşekkür ediyoruz. Millet olarak Sağlık Bakanımız ile diğer sağlık ekiplerimizin çalışmalarını sekteye uğratmamak adına, korona virüs ile etkin mücadele çerçevesi dahilinde kendimizin, sevdiklerimizin ve sağlık çalışanlarımızın sağlığını korumak için evimizde kalmayı ihmal etmeyelim. Bu düşüncelerle, korona virüs ile etkin mücadelede canları dahil olmak üzere hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan emek harcayan tüm sağlık çalışanlarımıza ve il ve ilçe sağlık müdürlerimize, hastane başhekimleri, aile hekimlerine, bilgi işlem personeline, hastanelerimizin temizlik personelleri olmak üzere sağlık çalışanlarımızın tamamını kutluyor, tebrik ediyoruz. Bu önemli zaman diliminde siz değerli sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını asla unutmayacağız. Allah sizlere sağlık, güç, kuvvet versin” şeklinde konuştu.

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