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Başkan Altınsoy salgın süreci ve büyüme oranını değerlendirdi

AKSARAY HABERLERİ  | 04.06.2020 15:47 | Son Güncelleme

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede altyapının gücü, vatandaşların desteği, devlet-millet dayanışması sayesinde Türkiye’nin ikinci çeyrek büyümede de dünyada ilk sırada olmasını beklediklerini söyledi.Yaklaşık üç aydır gündemin ana başlığının salgın olduğunu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından salgın ilan edildikten sonra Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde DSÖ’nün tavsiye kararlarını en hızlı şekilde hayata geçirdiklerini vurgulayan Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, salgınla mücadelede eşsiz başarı elde ettiklerini belirtti.

Başkan Altınsoy salgın süreci ve büyüme oranını değerlendirdi

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede altyapının gücü, vatandaşların desteği, devlet-millet dayanışması sayesinde Türkiye’nin ikinci çeyrek büyümede de dünyada ilk sırada olmasını beklediklerini söyledi.
Yaklaşık üç aydır gündemin ana başlığının salgın olduğunu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından salgın ilan edildikten sonra Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde DSÖ’nün tavsiye kararlarını en hızlı şekilde hayata geçirdiklerini vurgulayan Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, salgınla mücadelede eşsiz başarı elde ettiklerini belirtti. Bu başarının arka planında 18 yıllık sürede sağlık altyapısında ortaya koydukları çalışmaların yattığını ifade eden Altınsoy, salgının dünya ekonomisine etkisiyle ilgili; “Dünya ekonomi çevrelerinin tespitlerine göre 2020 yılında dünya ekonomisi yüzde 2,2 oranında bir daralmayla karşı karşıya kalacağı ön görülüyor. Bunun dünya ekonomisine maliyetinin de 4,4 trilyon dolar olması bekleniyor. Sadece Çin ekonomisi 650 milyar dolar bir daralmayla karşı karşıya kalacak. Türkiye’nin salgınla mücadelede ortaya koymuş olduğu bu başarı çerçevesinde ekonomi çevrelerinin beklentisine göre yaklaşık 40 milyar dolar civarında Türkiye’de de bir daralma beklentisi var. Ancak özellikle bir taraftan vatandaşlarımızın ihtimamı, tedbiri ve dikkati sayesinde salgınla başarıda hızlı neticeye ulaşmış olmamız özellikle Türkiye ile ilgili olumsuz beklentilerin minimize olacağının emarelerini göstermektedir” diye konuştu.
Salgın öncesi yılın ilk çeyreğini kapsayan dönemde Türkiye’nin dünyada büyüme oranı itibarıyla birinci sıraya yerleştiğine işaret eden Altınsoy, “İkinci çeyreğe baktığımız zaman özellikle salgınla mücadelede altyapımızın gücü, vatandaşlarımızın desteği, devlet-millet dayanışması sayesinde ikinci çeyrekteki olası bir daralmanın dünyadaki en küçük daralma olacağını, yani ekonomik göstergeler itibarıyla ikinci çeyrekte de dünyada bir numara olacağımızı şimdiden ifade etmek isteriz. Nasıl sağlık altyapısında büyük çalışmalar yapılmışsa Ekonomik İstikrar Paketi kalkanı çerçevesinde Türkiye genelinde her bir vatandaşımıza dokunarak hamdolsun ekonomik açıdan da hasarı en aza indirmeyi başarmış bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

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