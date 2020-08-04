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Başkan Altun belediye personeliyle bayramlaştı

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.08.2020 13:11 | Son Güncelleme

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, bayram dönüşü ilk mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı.Belediye Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü personelini ziyaret ederek sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bayramlaşan Başkan Altun; "Her zaman olduğu gibi Kurban Bayramında da büyük bir özveriyle çalışan tüm personelimize gönülden teşekkür ediyorum.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, bayram dönüşü ilk mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı.
Belediye Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü personelini ziyaret ederek sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bayramlaşan Başkan Altun; "Her zaman olduğu gibi Kurban Bayramında da büyük bir özveriyle çalışan tüm personelimize gönülden teşekkür ediyorum. Fedakarlıkları ve gösterdikleri gayret, takdire şayandır" dedi. Başkan Özkan Altun; Bünyan Belediyesi çalışanları olarak bir aile olduklarını belirterek,"Bünyan Belediyesi olarak biz büyük bir aileyiz. Hep daha iyiyi, daha güzeli nasıl yapabiliriz diye çaba içerisindeyiz. Bu birlikte dördüncü bayramımız. Her bayram biraz daha gücümüzü, iş yapma kapasitemizi ve hızımızı arttırıyoruz. Sizlerin çalışmalarınızdan ve ekip ruhunuzdan memnunum. Pandemi süreci belediye hizmetlerinin yoğun bir şekilde arttığı, aynı zamanda da bu hizmetlerin devam etmek zorunda olduğu bir dönemdi. Hepiniz sağlığınızı hiçe sayarak yeri geldi günlerce izinsiz çalıştınız. Bu fedakarlığı unutmak gerçekten mümkün değil. O yüzden sizlerle birlikte çalışmaktan, sizlerle birlikte mesai yapmaktan gurur duyuyorum. Aileniz ve yakınlarınızla geçireceğiniz nice sağlıklı ve mutlu bayramlar dilerim" diye konuştu.
Başkan Özkan Altun, belediye iş ve işlemleri için hizmet binasında bulunan vatandaşlarla da sohbet ederek bayramlarını kutladı.

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