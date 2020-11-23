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Başkan Altun: "Hayırseverlerimizin memleketimize katkı sunması bizler mutlu ediyor"

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.11.2020 09:58 | Son Güncelleme

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ilçemizde bulunan anaokullarında hayırsever hemşehrimiz tarafından tefriş edilen sınıf ve oluşturulan müzik atölyesini gezdi.İlçemizde her alanda güzel bir uyum kültürü oluşturduklarına dikkat çeken Başkan Altun, "Yaptığımız çağrılara duyarsız kalmayarak memleketimiz ve insanımız için herkesin taşın altına elini koyması ve özellikle hayırseverlerimizin buna katkı sunması bizleri çok mutlu ediyor.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ilçemizde bulunan anaokullarında hayırsever hemşehrimiz tarafından tefriş edilen sınıf ve oluşturulan müzik atölyesini gezdi.
İlçemizde her alanda güzel bir uyum kültürü oluşturduklarına dikkat çeken Başkan Altun, "Yaptığımız çağrılara duyarsız kalmayarak memleketimiz ve insanımız için herkesin taşın altına elini koyması ve özellikle hayırseverlerimizin buna katkı sunması bizleri çok mutlu ediyor. Bu anlamda ’Dünya Çocuk Hakları Günü’ gibi anlamlı bir günde Sümer Anaokulu ve Mehmet Alim Çınar Anaokulu’nda hayırsever hemşehrimiz Hakan Yusuf Altay tarafından tefriş edilen sınıflarda incelemelerde bulunarak, oluşturulan müzik atölyesinin açılışını yaptık. Öğretmenlerimizin gayreti, hayırseverimizin kıymetli destekleri ile çocuklarımız için nezih sınıflar, bir o kadar da donanımlı atölyeler ortaya çıkarılmış. Şahsım ve çocuklarımız adına yapılan hayra vesile olan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Ziyarette Başkan Altun’a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Şahin, Hayırsever işadamı Hakan Yusuf Altay ve okul müdürleri eşlik etti.

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