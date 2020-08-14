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Başkan Altun: “Hemşehrilerimizin görüş ve önerileri bizim için önemli”

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.08.2020 09:52 | Son Güncelleme

Saha incelemelerinde bulunan ve esnaflarla bir araya gelen Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "7’den 70’e her hemşehrimizin görüş ve önerileri bizim için önemli" dedi.Her fırsatta vatandaşın içinde olan ve genç yaşlı 7’den 70’e bütün vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Altun, her kesimle kurduğu sıcak diyalogla da gönüllere girmeyi başarıyor.

Saha incelemelerinde bulunan ve esnaflarla bir araya gelen Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "7’den 70’e her hemşehrimizin görüş ve önerileri bizim için önemli" dedi.
Her fırsatta vatandaşın içinde olan ve genç yaşlı 7’den 70’e bütün vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Altun, her kesimle kurduğu sıcak diyalogla da gönüllere girmeyi başarıyor. Başkan Altun, son olarak Salı pazarı mevkinde incelemeler yaparak, buradaki talepler üzerine esnaflarla görüş alışverişinde bulundu.
Başkan Özkan Altun,"Ziyaretlerdeki karşılıklı görüşmelerimiz, vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların çözüme kavuşmasında önemli rol oynamakta. Bu nedenle 7’den 70’e her hemşehrimizin görüş ve önerileri bizim için önemli. Yapacağımız çalışmalarda mutlaka o bölgede yaşayan veya faaliyet gösteren hemşehrilerimizin fikirlerini alıyor ve buna göre adımlar atıyoruz" dedi.

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