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Başkan Altun mahalle ziyaretlerine ara vermiyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.03.2020 17:07 | Son Güncelleme

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Topsöğüt (Taçın) mahallesini ziyaret etti.Cuma namazını mahalle sakinleriyle birlikte kılan Başkan Altun, namaz sonrası mahalle muhtarı Abdullah Mertoğlu ile birlikte talep ve istekleri dinledi.Başkan Altun,"Topsöğüt mahallemizde mahalle sakinlerimizle bir araya geldik.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Topsöğüt (Taçın) mahallesini ziyaret etti.
Cuma namazını mahalle sakinleriyle birlikte kılan Başkan Altun, namaz sonrası mahalle muhtarı Abdullah Mertoğlu ile birlikte talep ve istekleri dinledi.
Başkan Altun,"Topsöğüt mahallemizde mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Cuma namazını birlikte kıldığımız hemşehrilerimizle namaz sonrası mahallemizde yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Bütün mahallelerimizde hemşehrilerimizin kapısını çalıyor, hal hatır soruyoruz. Bu ziyaretlerde mahalle sakinlerimizin taleplerini dinliyor, bunlarla ilgili de anlık çözümü olanlar için talimatlarımızı veriyoruz. Kısa ve orta vadede çözüme kavuşacaklar için de planlamalarımızı yapıyoruz. Değerli fikir ve önerileri ile güler yüzleri için Topsöğüt muhtarımıza ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.
Topsöğüt Mahalle Muhtarı Abdullah Mertoğlu ise, "Başkanımız sağ olsunlar sık aralıklarla mahallemizi ziyaret ediyorlar. Her fırsatta kendileriyle bir araya geliyoruz. İlgi ve alakaları için kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Kocasinan
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