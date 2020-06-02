YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Altun, normalleşme sürecinde esnafı ziyaret etti

Başkan Altun, normalleşme sürecinde esnafı ziyaret etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.06.2020 10:55 | Son Güncelleme

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, normalleşme süreci kapsamında açılan restoran, kafe, çay ocağı ve kıraathaneleri ziyaret ederek hayırlı işler diledi.Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan ve normalleşme süreci ile yeniden açılışı yapılan restoran, kafe, çay ocağı ve kıraathaneler 1 Haziran itibarıyla tekrar hizmet vermeye başladı.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, normalleşme süreci kapsamında açılan restoran, kafe, çay ocağı ve kıraathaneleri ziyaret ederek hayırlı işler diledi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan ve normalleşme süreci ile yeniden açılışı yapılan restoran, kafe, çay ocağı ve kıraathaneler 1 Haziran itibarıyla tekrar hizmet vermeye başladı. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Belediyeye bağlı ekipler de açılan işletmelerde dezenfekte çalışmaları yaptı.
Başkan Özkan Altun yaptığı açıklamada," Normalleşme süreciyle birlikte yeniden kapılarını açan esnaflarımızı ziyaret ederek hem hayırlı işler temennisinde bulunduk hem de açıklanan kurallara uyulmasının toplum sağlığının korunması açısından hayati önem taşıdığını hatırlattık. Halk sağlığını korumak adına esnafımızın gerekli özeni göstereceğinden hiç şüphemiz yok. Tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar dilerim" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mavi bayraklı! Van Gölü plajı yeni sezon için hazır Mavi bayraklı! Van Gölü plajı yeni sezon için hazır
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu

Eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu

Kilis’te mangal uyarısı

Kilis’te mangal uyarısı

Başkan Şahin’den maske uyarısı

Başkan Şahin’den maske uyarısı

Hatay’da Tarihi Uzun Çarşı restore edilecek

Hatay’da Tarihi Uzun Çarşı restore edilecek

Hakkari'de 8 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 8 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Milletvekili Arvas: “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı”

Milletvekili Arvas: “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı”

Kayseri Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:20
Sabah
05:08
Öğle
12:41
İkindi
16:35
Akşam
20:04
Yatsı
21:44

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Çiğdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Derya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Baykara Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çisem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Fatih Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.