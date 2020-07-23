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Başkan Altun’dan ahırı yanan aileye ziyaret

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.07.2020 10:39 | Son Güncelleme

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun,Çarşamba günü akşam saatlerinde Karakaya mahallesinde yaşanan yangında 9 büyükbaş hayvanı telef olan Gül ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.Olay yerinde incelemelerde bulunan ve yangınla ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Altun, belediye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.Başkan Özkan Altun;"Dün akşam saatlerinde hepimizi üzen hadise nedeniyle bir kez daha İdris Gül, ailesi ve mahalle sakinlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun,Çarşamba günü akşam saatlerinde Karakaya mahallesinde yaşanan yangında 9 büyükbaş hayvanı telef olan Gül ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Olay yerinde incelemelerde bulunan ve yangınla ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Altun, belediye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Başkan Özkan Altun;"Dün akşam saatlerinde hepimizi üzen hadise nedeniyle bir kez daha İdris Gül, ailesi ve mahalle sakinlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çıkan yangında Gül ailesinin 9 büyükbaş hayvanı telef oldu. Maddi zararları gerçekten büyük. Tek tesellimiz hiç bir vatandaşımızın canına zarar gelmemiş olması.Olayı haber alır almaz ekiplerimizi teyakkuza geçirdik. Beş personelimiz, kepçe, kamyon ve arozözle söndürme çalımları için hemen olay yerine intikal etti. Şuan ekiplerimiz temizlik ve soğutma çalışmalarına devam ediyor. İnşallah ailemizi yalnız bırakmayacak, yaraları hep birlikte saracağız. " dedi.
Bünyan’ın Karakaya Mahallesi’nde Çarşamba günü akşam saatlerinde İdris Gül’e ait ahırda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ahırın yanında bulunan samanlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ve itfaiye ekiplerinin, yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu alevler kontrol altın alındı. Yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

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