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Başkan Altun’dan Cennet Yiğit’in ailesine teşekkür ziyareti

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.01.2020 17:15 | Son Güncelleme

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Ankara’da kendilerine verilen evi Kızılay’a bağışlayan, FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda bombalı saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in annesi Huriye ve babası Yahya Yiğit’i ziyaret etti.Gösterdikleri hassasiyet için aileye teşekkür eden Başkan Özkan Altun," Şehidimiz yiğit kızımız Cennet Yiğit’in kıymetli ailesi yapmış oldukları duyarlı bağış ile bizleri bir kez daha gururlandırdı ve onurlandırdı.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Ankara’da kendilerine verilen evi Kızılay’a bağışlayan, FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda bombalı saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in annesi Huriye ve babası Yahya Yiğit’i ziyaret etti.
Gösterdikleri hassasiyet için aileye teşekkür eden Başkan Özkan Altun," Şehidimiz yiğit kızımız Cennet Yiğit’in kıymetli ailesi yapmış oldukları duyarlı bağış ile bizleri bir kez daha gururlandırdı ve onurlandırdı. Kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Türk milleti olarak üzücü olaylar karşısında nasıl kenetlenip, bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha herkese gösterdik. Yiğit ailesinin yapmış olduğu bu anlamı bağış da bunun açık bir örneğidir. Bu vesileyle Elazığ depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yarılara acil şifalar diliyorum. Şehit Cennet Yiğit kızımız ve tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.
Yahya Kemal Yiğit ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Altun’a teşekkür etti.
Yahya Kemal Yiğit,"Devletimiz Elazığ’da büyüklüğünü bir kez daha gösterdi. Uzun zamandır bu bağışı yapmayı arzu ediyorduk. Biraz daha duralım, daire daha da değerlenince bunu devletimizin bir kurumu olan Kızılaya bağışlayalım dedik. Elazığ’daki bu deprem hadisesi olunca eşim ’Artık zamanı geldi. Rabbim depremden etkilenen tüm kardeşlerimizin yardımcısı olsun " diye konuştu.

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