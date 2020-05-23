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Başkan Altun’un Ramazan Bayramı mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.05.2020 12:27 | Son Güncelleme

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Gönül gönüle olduktan ve uyarıları dikkate aldıktan sonra mesafelerin bir önemi olmadığına dikkat çeken Başkan Altun mesajında şu ifadelere yer verdi:"Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; bu mübarek bayramın milletimiz, İslam alemi ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Başkan Altun’un Ramazan Bayramı mesajı

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Gönül gönüle olduktan ve uyarıları dikkate aldıktan sonra mesafelerin bir önemi olmadığına dikkat çeken Başkan Altun mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; bu mübarek bayramın milletimiz, İslam alemi ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Bayram sevinci ve tadı büyüklerimizin ellerini öperek, küçüklerimize sarılarak, birlikte olarak çıksa da bu bayram biraz farklı olacak hem kendimizi hem sevdiklerimizi, toplum sağlığını korumak için, bir birimiz için evlerimizde kalmaya dikkat etmeliyiz. Bugüne kadar alınan tedbirlere sıkı sıkıya bağlanarak salgından kurtuluş ışığını görmüş durumdayız. Aramızdaki mesafelerin birliğimizi ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendireceğini herkese göstereceğimiz bir bayram yaşayacağız. Çok bayramları bir arada yaşamak için bu bayram biraz dikkatli olacağız. Bu duygularla mübarek Ramazan Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum. Değerli büyüklerimin ellerini, kıymetli yavrularımızın gözlerini sevgiyle öpüyorum. Bünyanlı hemşehrilerim başta olmak üzere tüm İslam Âlemi’nin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Kayserili hemşehrilerime, milletimizle birlikte, tüm İslam alemine rabbimden huzur, esenlik ve sağlık diliyorum."

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Kocasinan
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Kocasinan
Yıldırım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
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