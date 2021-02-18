YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Başkan Altun’un Regaip Kandili mesajı

Başkan Altun’un Regaip Kandili mesajı

18.02.2021 16:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkan Altun’un Regaip Kandili mesajı

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Altun yayımladığı mesajında, “Manevi duyguların üst seviyelere yükseldiği bu kutsal gecede, yapılacak tüm duaların kabul olmasını diliyorum.

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Altun yayımladığı mesajında, “Manevi duyguların üst seviyelere yükseldiği bu kutsal gecede, yapılacak tüm duaların kabul olmasını diliyorum. Üç aylar Regaip Kandiliyle başlayan, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan kandiller zincirini içinde barındıran, maddi ve manevi alanda bayrama dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır” dedi.
Başkan Coşkun Altun, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması; tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi; birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam Aleminin üç aylarını ve Regaip kandilini tebrik eder, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı

Kars Namaz Vakitleri 18 Şubat Perşembe

İmsak
05:26
Sabah
06:51
Öğle
12:27
İkindi
15:23
Akşam
17:53
Yatsı
19:12

Kars Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Perşembe

Sıfa Eczanesi
Merkez
Altun Eczanesi
Kagizman
Sarıkamış Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Diğer Haberler

Kars’ta gelişi güzel park edilen araçlar trafiği aksatıyor

Kars’ta gelişi güzel park edilen araçlar trafiği aksatıyor

Kars’ta beyaz esaret

Kars’ta beyaz esaret

Kars’ta eğitime kar engeli

Kars’ta eğitime kar engeli

Kars'ta yüz yüze eğitime yarın ara verilecek

Kars'ta yüz yüze eğitime yarın ara verilecek

Kars’ta 31 köy yolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı

Kars’ta 31 köy yolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı

Kars Cazibe Merkezi oluyor

Kars Cazibe Merkezi oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.