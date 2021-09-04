YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. "Başkan amca"dan birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye hediyesi

"Başkan amca"dan birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye hediyesi

04.09.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın merkez Karatay ilçesindeki devlet okullarında birinci sınıfa başlayacak 10 bin öğrenci, okulun ilk günü Karatay Belediyesinin hediyesi çanta ve kırtasiye setini sıralarının üzerinde bulacak - Belediye Başkanı Hasan Kılca: - "Karatay'da ikamet eden ve birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilerimize kırtasiye ve çanta desteğimizi 2019'dan bu yana sürdürüyoruz"

HAVVA DEREAĞZI - Konya'nın Karatay Belediyesi, "Mutlu Çocuklarıyla Bir Başka Karatay" projesi kapsamında ilçede birinci sınıfa başlayan bütün öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi desteği sağlıyor.

Belediye Başkanı Hasan Kılca, AA muhabirine, belediyecilik faaliyetlerinin yanında eğitim alanında da yoğun şekilde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Projeye 2019'da birinci sınıfa başlayacak öğrencilere çanta ve kırtasiye seti hediye ederek başladıklarını anlatan Kılca, bu yıl da 10 bine yakın öğrenciye kırtasiye desteği sağlayacaklarını belirtti.

Kılca, bu kapsamda her yıl birinci sınıfa başlayacak öğrencileri tespit edilerek hazırlıklara başlandığını kaydetti.

- Kalemden boyama kitabına kadar 12 çeşit kırtasiye malzemesi

Birinci sınıfa başlayan bir öğrencinin bütün temel ihtiyaçlarını karşılayan bir kırtasiye seti hazırladıklarını vurgulayan Kılca şöyle devam etti:

"Karatay'da ikamet eden ve birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilerimize kırtasiye ve çanta desteğimizi 2019'dan bu yana sürdürüyoruz. Bu yıl da birinci sınıfa başlayan 10 bine yakın öğrencimiz için okullara başladığı ilk gün sıralarında olacak şekilde 12 adet kırtasiye malzemesinden oluşan bir set, beslenme ve okul çantası hazırlıyoruz. Bu desteğimizin velilerimize de katkısının olacağını düşünüyorum. Çantamızın içinde boyama kitapları, çeşitli kalemler, kalemlik, abaküs ve sayı çubukları gibi birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik kırtasiye malzemeleri var."

Kılca, önceki yıllarda öğretmen, öğrenci ve velilerden çok güzel tepkiler aldıklarını ifade ederek kırtasiye setlerini öğretmenlerin danışmanlığında hazırladıklarını dile getirdi.

Kılca şunları kaydetti:

"Bu çantaların içine öğrencilerimize bir mektup bırakıyoruz. Öğrencilerimiz okumayı yazmayı öğrendikten sonra mektupları okuyarak bizlere cevap yazıyor. Ayrıca kırtasiye setinden dolayı memnun olduklarını da yazıyorlar, en mutlu edici tarafı bu oluyor. Eğitimle ilgili çalışmalarımızda sadece bu desteği sağlamadık. Okullarımızın tamamına TÜBİTAK yayınlarının da yer aldığı bilim kitaplıkları kurduk. Tüm lise öğrencilerimize Bilim Teknik dergisi gönderiyoruz. Ortaokul öğrencilerimizin tamamına Bilim Çocuk dergisi gönderiyoruz. Bilim ve teknikle ilgili alanlardaki branşların son dönemlerde daha çok tercih edildiğini görüyoruz. İnşallah geleceğimizin daha mutlu daha güzel olacağına inanıyorum. Geleceğimiz olan gençlerimiz için yatırım yapıyoruz."

Mektupları heyecanla beklediğine değinen Kılca, yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Buraya gelen misafirler milyonluk konakta ücretsiz kalıyorBuraya gelen misafirler milyonluk konakta ücretsiz kalıyor
"Ölmeyeceksin, sürüneceksin" dedi, dehşeti yaşattı"Ölmeyeceksin, sürüneceksin" dedi, dehşeti yaşattı
Konya'da otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiKonya'da otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 4 Eylül Cumartesi

İmsak
04:51
Sabah
06:15
Öğle
12:54
İkindi
16:31
Akşam
19:23
Yatsı
20:42

Konya Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cumartesi

Canan Eczanesi
Karatay
Nane Limon Eczanesi
Selcuklu
Parlakkaya Eczanesi
Selcuklu
Toruk Eczanesi
Selcuklu
Vefa Eczanesi
Selcuklu
Zühre Olgun Eczanesi
Selcuklu
Esma Aktürk Eczanesi
Meram
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.