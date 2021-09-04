"Başkan amca"dan birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye hediyesi

HAVVA DEREAĞZI - Konya'nın Karatay Belediyesi, "Mutlu Çocuklarıyla Bir Başka Karatay" projesi kapsamında ilçede birinci sınıfa başlayan bütün öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi desteği sağlıyor.

Belediye Başkanı Hasan Kılca, AA muhabirine, belediyecilik faaliyetlerinin yanında eğitim alanında da yoğun şekilde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Projeye 2019'da birinci sınıfa başlayacak öğrencilere çanta ve kırtasiye seti hediye ederek başladıklarını anlatan Kılca, bu yıl da 10 bine yakın öğrenciye kırtasiye desteği sağlayacaklarını belirtti.

Kılca, bu kapsamda her yıl birinci sınıfa başlayacak öğrencileri tespit edilerek hazırlıklara başlandığını kaydetti.

- Kalemden boyama kitabına kadar 12 çeşit kırtasiye malzemesi

Birinci sınıfa başlayan bir öğrencinin bütün temel ihtiyaçlarını karşılayan bir kırtasiye seti hazırladıklarını vurgulayan Kılca şöyle devam etti:

"Karatay'da ikamet eden ve birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilerimize kırtasiye ve çanta desteğimizi 2019'dan bu yana sürdürüyoruz. Bu yıl da birinci sınıfa başlayan 10 bine yakın öğrencimiz için okullara başladığı ilk gün sıralarında olacak şekilde 12 adet kırtasiye malzemesinden oluşan bir set, beslenme ve okul çantası hazırlıyoruz. Bu desteğimizin velilerimize de katkısının olacağını düşünüyorum. Çantamızın içinde boyama kitapları, çeşitli kalemler, kalemlik, abaküs ve sayı çubukları gibi birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik kırtasiye malzemeleri var."

Kılca, önceki yıllarda öğretmen, öğrenci ve velilerden çok güzel tepkiler aldıklarını ifade ederek kırtasiye setlerini öğretmenlerin danışmanlığında hazırladıklarını dile getirdi.

Kılca şunları kaydetti:

"Bu çantaların içine öğrencilerimize bir mektup bırakıyoruz. Öğrencilerimiz okumayı yazmayı öğrendikten sonra mektupları okuyarak bizlere cevap yazıyor. Ayrıca kırtasiye setinden dolayı memnun olduklarını da yazıyorlar, en mutlu edici tarafı bu oluyor. Eğitimle ilgili çalışmalarımızda sadece bu desteği sağlamadık. Okullarımızın tamamına TÜBİTAK yayınlarının da yer aldığı bilim kitaplıkları kurduk. Tüm lise öğrencilerimize Bilim Teknik dergisi gönderiyoruz. Ortaokul öğrencilerimizin tamamına Bilim Çocuk dergisi gönderiyoruz. Bilim ve teknikle ilgili alanlardaki branşların son dönemlerde daha çok tercih edildiğini görüyoruz. İnşallah geleceğimizin daha mutlu daha güzel olacağına inanıyorum. Geleceğimiz olan gençlerimiz için yatırım yapıyoruz."

Mektupları heyecanla beklediğine değinen Kılca, yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi.

