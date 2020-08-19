Başkan Aras; "Bodrum 2 bin 500 yıl önce olduğu gibi kültür ve sanatın odağı olmalı"

2004 yılında Piyanist Eren Levendoğlu ile Piyanist Gülsin Onay’ın önderliğinde küçük çapta bir piyano festivali olarak başlayan Gümüşlük Müzik Festivali bu yıl 17. Kez düzenleniyor. Bodrum Belediye Başkanı

Ahmet Aras, "Bodrum 2 bin 500 yıl önce olduğu gibi kültür ve sanatın odağı olmalı" dedi.

17. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali’nin basın toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hıollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosu Bart van Bolhuis, Hollanda Kraliyeti Kültür Baş müşaviri İpek Sur van Dijk, Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay, Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Festivalin Sanat Yönetmeni Piyanist Eren Levendoğlu, santseverler ve basın mensupları katıldı.

Gümüşlük Sahili-Festival Merkezi’nde gerçekleşen basın toplantısında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Aras, bir gün önce Antik Taş Ocağı’nın büyülü atmosferinde Rosanne Philippens ve Michail Lifits ikilisinin muhteşem performansından bahsetti. Bu festivalin, Bodrum’da destek olmaktan vicdanen yetinemediği sayılı etkinliklerden biri olduğunu belirten Başkan Aras konuşmasına şu sözlerle devam etti: