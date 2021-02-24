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Başkan Aras günlük gezi yapan denizcilerle bir araya geldi

24.02.2021 14:02 | Son Güncelleme:
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Başkan Aras günlük gezi yapan denizcilerle bir araya geldi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gümbet’te faaliyet gösteren günübirlik gezi tekneleri temsilcileri ile bir araya geldi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gümbet’te faaliyet gösteren günübirlik gezi tekneleri temsilcileri ile bir araya geldi. Gümbet Tekne Bağlama İskelesi’nde gerçekleştirilen toplantıya; İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, meclis ve yönetim kurulu üyeleri, Gümbet Mahalle Muhtarı Ali Haydar Mahsur, Gümbet Koyu Günlük Gezi Tekneleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Bülent Can ile kooperatif üyeleri katıldı.
Gümbet Günlük Gezi Kooperatifi’ni yerinde ziyaret ederek, denizcilerin sorunlarını dinleyen Başkan Aras, “Ticari faaliyette bulunarak Bodrum turizmine ve ekonomisine katkı sağlayan denizcilerimizin sorunlarına çözüm üretmek için gerçekleştirdiğimiz bu toplantılar çok önemli” dedi.
Toplantıda; pandemi sebebi ile sektörde yaşanan daralma, Gümbet’te bulunan özel teknelerin atıl halde karada bulunmaları, günlük gezi teknelerinin bilet satmada yaşadığı problemler, atık boşaltma konusunda yaşanan sıkıntılar ve özel teknelerin izinsiz ticari faaliyetlerde bulunması gibi konular ele alındı.
Gümbet sahil yürüyüş yolunun tekrar kullanılabilir hale getirilmesi için gerekli çalışmaların başladığını ifade eden Başkan Aras, bölgenin aydınlatmasının da iyileştirileceğini söyledi.
Sahil yürüyüş yolunun kaldırılmasının vatandaş açısından da bölgede turizm faaliyeti gösteren esnaflar açısından da olumsuz durumlara yol açtığını belirten Aras, “Bu yolu yapmak zorundayız. Orada bulunan restoranlar ve oteller yola tahtalar çakarak veya taşlar döşeyerek kendilerine çözüm üretmeye çalışıyorlar, bu da düzensizliğe yol açmış durumda. Öncelikle bu sorunu çözeceğiz, ardından da Gümbet sahil şeridini daha modern bir görünüme kavuşturacağız” diye konuştu.
Yerel olarak birlikte uyum içinde hareket ettiklerini belirten İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, “Mavi yolculuk ve günübirlik gezi Bodrum’daki denizcilik sektörümüzün en önemli temsilcileri. Mavi yolculuğumuz geçen sene ciddi anlamda talep gördü, ama pandemi dolayısıyla günübirlik gezi teknelerimiz maalesef aynı talebi göremediler. Bizler şimdi günübirlik teknelerimizi bu yaza hazırlamak için pandemi koşullarını da göz önünde bulundurarak çalışmalara başladık. Denizcilerimizin bölgede yaşadığı belli başlı problemlerin el birliği ile çözülmesiyle çok daha iyi bir sezon geçirmemiz mümkün” diye konuştu. Dinç, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a, denizcilik sektörüne verdiği önemden ve çözüm odaklı yönetim anlayışından dolayı teşekkür etti.

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