YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Başkan Aras meclis üyeleri ile bir araya geldi

Başkan Aras meclis üyeleri ile bir araya geldi

MUĞLA HABERLERİ  | 04.02.2020 17:49 | Son Güncelleme

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Bodrum Belediye Meclis Üyeleri ile bir araya geldi.Yapılan çalışmalar hakkında bilgilerin aktarıldığı toplantıya, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan ve CHP Bodrum Meclis üyeleri katıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Bodrum Belediye Meclis Üyeleri ile bir araya geldi.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgilerin aktarıldığı toplantıya, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan ve CHP Bodrum Meclis üyeleri katıldı. CHP Bodrum İlçe binasında kahvaltı eşliğinde gerçekleşen toplantıda çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Ortak fikir alış verişinde bulunuldu.
Toplantının ardından Başkan Aras, Bodrum Belediyesi’ne ek yapılan yeni hizmet binalarını, Yazı İşleri Müdürlüğü içindeki Nikah Salonu ile Muhtarlık Birimi Müdürlüğü’nü meclis üyeleri ile birlikte gezdi, yapımı devam eden binalarda incelemelerde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Edirne’de maske krizi

Edirne’de maske krizi

Edirne’ye ‘kar’ uyarısı

Edirne’ye ‘kar’ uyarısı

Kuşadası yaza hazırlanıyor

Kuşadası yaza hazırlanıyor

Muğla Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:39
Sabah
08:01
Öğle
13:25
İkindi
16:15
Akşam
18:40
Yatsı
19:57

Muğla Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Ela Eczanesi
Merkez
Sayitoğlu Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Bodrum
Beril Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Karya Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

(özel)-su Kabağı Usta Ellerde Sanata Dönüşüyor

(özel)-su Kabağı Usta Ellerde Sanata Dönüşüyor

Uçuruma Yuvarlanan Kamyondan Sağ Çıktı

Uçuruma Yuvarlanan Kamyondan Sağ Çıktı

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.