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Başkan Aras: “personelim sahadayken ben eve kapanamam"

MUĞLA HABERLERİ  | 28.03.2020 15:28 | Son Güncelleme

Dünya genelinde etkisini arttırarak devam eden Covid19 salgınını önleme kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Bodrum Belediyesi oto sanayi sitelerinde dezenfektasyon uygulaması yaparak çalışanlara maske ve solüsyon dağıttı.Bu dönemde özverili bir şekilde çalışan ekiplere teşekkür eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bodrum’un hiç olmadığı kadar sizlere ihtiyacı var” dedi.Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri ve yapılan uygulamaları sahada denetleyen Başkan Aras, Çevre Koruma ile Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinden kurulan dezenfektasyon birimini denetledi.

Dünya genelinde etkisini arttırarak devam eden Covid19 salgınını önleme kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Bodrum Belediyesi oto sanayi sitelerinde dezenfektasyon uygulaması yaparak çalışanlara maske ve solüsyon dağıttı.
Bu dönemde özverili bir şekilde çalışan ekiplere teşekkür eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bodrum’un hiç olmadığı kadar sizlere ihtiyacı var” dedi.
Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri ve yapılan uygulamaları sahada denetleyen Başkan Aras, Çevre Koruma ile Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinden kurulan dezenfektasyon birimini denetledi. Konacık Mahallesi’ndeki Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı kademe noktasında dezenfektan kıyafetleri giyerek personeline hitap eden Başkan Aras şunları söyledi: “Ben her şeyden önce sizlere minnettarım. Sizler bu zor dönemde Bodrum’un gururu oldunuz gülen yüzü oldunuz. Bu virüs riskine tehdidine rağmen, bütün arkadaşlarım sahada vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için adeta bir asker gibi çalışıyorlar. İşte bu ruh bizim Türk milletinin ruhudur. Yaz gelmiş gibi bir milyon insanı buraya getirirsek sistemimiz buna karşılık vermez. Herkes evinde kalsın. Koronavirüs tehdidi geçince Bodrum’a gelin, tatil yapın eğlenin ve gezin. Şu anda olağanüstü bir durum yaşıyoruz.”
Bodrum’un her yerden daha fazla risk altında oluğunu hatırlatan Başkan Aras, şu anda olağanüstü bir durum söz konusu olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:
“Hizmetleri yürütürken öncelikle kendi güvenliğimizi sağlamalıyız ki gönül rahatlığı içinde görevimizi yürütelim. Bodrum’un size ihtiyacı var hem de hiç olmadığı kadar. Ben de aynı sizler gibi sahadayım. Ben evde oturup kendimi koruyamam çünkü görevim bu, halkım bana oy verirken sen bizim adımıza bu görevi yürüt dedi. Benim personeli dışarıda çalışırken sahadayken ben evde oturmam. Bu dönemde yaptığımız çalışmalarla ekibimizle örnek bir ilçeyiz şu anda Bunu sağlayan ekibimize teşekkür ediyorum.”
Başkan Ahmet Aras, buradaki programının ardından Başka yardımcısı Tayfun Yılmaz’ın kordinesinde Başkan Yardımcıları Emel Çakaloğlu ve Hüseyin Tutkun ile birlikte Konacık Sanayi esnafını ziyaret etti.
Sanayi esnafının talebi doğrultusunda bugün sabah saatlerinde Konacık Sanayi Sitesinde işletmelerde ve blok ara yollarında dezenfektasyon işlemleri uygulanarak esnaf ve çalışanlarına maske ile solüsyon dağıtıldı.
Hafta içi Bodrum Sanayi Sitesinde ilaçlama yapan ekipler önümüzdeki günlerde Yalıkavak Sanayi Sitesinde dezenfekte çalışması yapacak.

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