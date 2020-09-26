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Başkan Arda atletizm pistinde

İZMİR HABERLERİ  | 26.09.2020 10:05 | Son Güncelleme

Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı ile belediyenin atletizm kursuna katılan sporcularının antrenmanına katılan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, sporcularla koşu yaptı, atletizm parkurlarında ter döktü.Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir’i Atletizm Süper Ligi’nde temsil eden tek takım olan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı’nın antrenmanına katıldı.

Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı ile belediyenin atletizm kursuna katılan sporcularının antrenmanına katılan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, sporcularla koşu yaptı, atletizm parkurlarında ter döktü.
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir’i Atletizm Süper Ligi’nde temsil eden tek takım olan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı’nın antrenmanına katıldı. 2019-2020 sezonunu Türkiye beşincisi olarak tamamlayan belediye atletlerini tebrik eden Başkan Halil Arda, sporcularla birlikte antrenman yaptı. Belediyenin atletizm kursunda temel atletizm eğitimi alan kursiyerlerin de katıldığı antrenmanda Başkan Arda, sporcularla birlikte koşu yaptı. Koşunun ardından Başkan Arda ile sporcular, engel ve slalom parkurunda ter döktü.

İlçe stadı yenileniyor
Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Gaziemir Belediyesi Meclis Üyesi Lütfü Özcan ile antrenörlerin de katıldığı etkinlikte Başkan Halil Arda, Atletizm Süper Ligi’nde 2020-2021 sezonunda da mücadele verecek sporculara Gaziemir İlçe Stadının yenileceğinin müjdesini verdi. 2004 - 2009 döneminde İzmir İl Genel Meclisi üyesiyken bulunduğu girişimler sonucu Gaziemir İlçe Stadının yapılmasını sağlayan Başkan Halil Arda, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte stadımızı yenileyeceğiz. Stat yenileme çalışmaları kapsamında stadın zemin kaplaması sökülerek yeniden yapılacak. Belediye sporcularımızın antrenman yaparken kullandıkları atletizm pisti de yenilenecek. Spor yapan vatandaşlarımızın da yoğun olarak kullandığı pistin zemini tartan malzeme ile kaplanacak” diye konuştu.

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