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Başkan Arda ve ekibinden sanat turu

İZMİR HABERLERİ  | 11.09.2020 10:26 | Son Güncelleme

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ilçenin kültür sanat yaşantısını geliştirmek amacıyla hayata geçirmeyi planladığı projeler ve yapılacak çalışmalar için gözlem yapmak ve fikir edinmek için belediyenin basın birimi ekibiyle birlikte Sanat Urla ve Köstem Zeytinyağı Müzesini ziyaret etti.Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve ekibi, ilk olarak Doç.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ilçenin kültür sanat yaşantısını geliştirmek amacıyla hayata geçirmeyi planladığı projeler ve yapılacak çalışmalar için gözlem yapmak ve fikir edinmek için belediyenin basın birimi ekibiyle birlikte Sanat Urla ve Köstem Zeytinyağı Müzesini ziyaret etti.
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve ekibi, ilk olarak Doç. Dr. Levent Köstem ve eşi Güler Köstem’in zeytincilik kültürünü dünyaya tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği Köstem Zeytinyağı Müzesini ziyaret etti. Güler Köstem’in rehberliğinde müzeyi gezen Başkan Arda ve heyet, Anadolu topraklarında zeytini işleyerek zeytinyağı elde etmek amacıyla geçmişten bugüne kadar kullanılan sistemleri inceledi.
Sanat gezisinin ikinci durağı ise Sanat Urla oldu. 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı batı resim sanatının önemli temsilcilerinin eserleri ile 16. ve 17. yüzyıla ait zırh, miğfer ve kılıçların; Rönesans dönemi duvar halıları ile klasik dönem Anadolu halılarının sergilendiği sanat merkezini ziyaret eden Başkan Arda ve ekibi eserleri inceledi.
Sanatı ve tarihi yakından takip ederek bu alanlardan ilham alıp projelerine şekil verdiğini dile getiren Başkan Halil Arda, “Üzerinde çalıştığımız projeler ile ilgili sanattan ve tarihten de destek alıyoruz. Hayata geçireceğimiz çalışmalar için yeni fikirler edinmek, çalışanlarımızın geçmişte yapılan uygulamaları ve dünyanın önemli sanatçılarının yaptığı eserleri görmeleri için sanat gezisi yaptık. Basın ekibimizle birlikte Dr. Levent Köstem ve eşi Güler Köstem’in bin bir emekle oluşturduğu Köstem Zeytinyağı Müzesine ve sanata verdiği önemle dikkat çeken Lucien Arkas’a Sanat Urla’ya ziyaret gerçekleştirdik. Eserlerle ilgili bilgiler aldık. Müzede geçmişe yolculuk yaparak zeytinyağını işleme teknikleri hakkında bilgi aldık. Sanat Urla’da ilham alarak yeni fikirlerle Gaziemir’e döndük” diye konuştu.

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