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Başkan Arda, yeni yönetmeliğin ardından galerici esnafı ile buluştu, sorunlarını dinledi

İZMİR HABERLERİ  | 05.09.2020 11:35 | Son Güncelleme

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ikinci el motorlu taşıt satışıyla ilgili yeni çıkan yönetmeliğin ardından galerici esnafıyla buluşarak sorunlarını dinledi.Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, galerici esnafıyla buluşarak sorunlarını dinledi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ikinci el motorlu taşıt satışıyla ilgili yeni çıkan yönetmeliğin ardından galerici esnafıyla buluşarak sorunlarını dinledi.
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, galerici esnafıyla buluşarak sorunlarını dinledi. Halil Arda, ikinci el motorlu taşıt yönetmeliği doğrultusunda bazı kafa karışıklıklarını gidermek ve esnafa yol göstermek için bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Galericilere seslenen Başkan Arda, "İlçemizde 200’e yakın galerici esnafı var. Hepsinin yeni yönetmelik ile ilgili farklı farklı beklentileri ve soruları var. Amacımız; işinizi engellemek değil. Ticaret Bakanlığının çıkardığı yönetmelik ortada. Biz ne yapabiliriz, bunun neresindeyiz, bunu konuşmak için buluştuk" dedi.

“Beraber hareket etmeliyiz”
Geçiş dönemlerinde bu gibi işletmelerin korunması gerektiğinin altını çizen Başkan Arda, "Yeni yönetmelik ile galericilerin hepsinin 3. sınıf gayri sıhhi müessese ruhsatındaki koşulları tamamlaması gerekiyor. Çalışma ruhsatı olmadan da oto satışı yapılamayacak. Tüm şartlara uygun olunmadığı takdirde belediye olarak ruhsat veremeyeceğiz. Burada hep beraber hareket ederek kimsenin mağdur olmamasını sağlamalıyız" diye konuştu.
İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da, 15 Ağustos’ta çıkan yasa ile ilgili esnafın tüm sıkıntılarını dinlediklerini ve bakanlığa ulaştıracaklarını vurguladı.
Toplantıda belediye yetkilileri, galerici esnafının ruhsat ve diğer süreçlere ilişkin sorularınıda yanıtladı.
Gaziemir Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya ayrıca; İzmir Oto Galericiler Müşavirlik Kiralama ve Yıkamacılar Esnaf Odası Başkanı Zafer Dursun, Gaziemir Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Kırmaz ve Ruhsat ve Denetim Müdürü Canan Çetinkaya, Avukat Dilek Küçüksüslü de katıldı.

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