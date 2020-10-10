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Başkan Argan güven tazeledi

ORDU HABERLERİ  | 10.10.2020 18:05 | Son Güncelleme

AK Parti Ünye İlçe Başkanlığı 6.

AK Parti Ünye İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi’nde tek liste olarak girilen seçimde mevcut Başkan Kenan Selim Argan, yeniden başkan seçildi.
Korona virüs nedeni ile tedbirlerin üst seviyede olduğu kongre salonuna davetliler tek tek alındı. Mustafa Rakım Anadolu Lisesi Spor Salonunda gerçekleşen kongrede ilk konuşmayı yapan İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, “Bu kutlu davamızda yürümeye devam ediyoruz, davamız halk davasıdır, memleket sevdasıdır. Bu yolda yürürken bizleri yalnız bırakmayan ve isteklerimizi yerine getiren sayın milletvekillerimize, il başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ünye Belediye Başkanımıza Ünye-Akkuş-Niksar yolu için, Kültür Sitesi için ve OSB için verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Birlikte daha birçok işler başaracağız, bu kutlu davaya sahip çıktığımız sürece hizmetler devam edecektir” dedi.
Sırasıyla AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ergün Taşcı, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı yaptıkları konuşmalar ile partililere 18 yıllık süreçte çok işler yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini beyan ettiler.
Kongre sonucunda mevcut Başkan Kenan Selim Argan, tekrar seçilerek güven tazeledi.

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