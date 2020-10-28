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Başkan Arı bisiklet ve yürüyüş yolunda incelemelerde bulundu

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 28.10.2020 19:43 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Zübeyde Hanım Caddesi’nde yenileme çalışmaları süren bisiklet ve yürüyüş yolunda incelemelerde bulundu.Belediye Başkanı Rasim Arı, Avanos yolu üzerindeki Zübeyde Hanım Caddesi’nde bulunan yürüyüş ve bisiklet yolundaki tartan zemin ve sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.Başkan Yardımcıları Ersan Erkut ve Bektaş Demir’in de eşlik ettiği incelemeler sırasında Başkan Arı, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.1,5 km uzunluğundaki alanda zemini beton kaplama olan bisiklet yoluna sıcak asfalt seriminin gerçekleştirildiğini ve daha önce parke taşla kaplı olan yürüyüş yolu zemininin ise tartan yapılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Arı, kısa süre içerisinde bu çalışmaların tamamlanacağını açıkladı.

Başkan Arı bisiklet ve yürüyüş yolunda incelemelerde bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Zübeyde Hanım Caddesi’nde yenileme çalışmaları süren bisiklet ve yürüyüş yolunda incelemelerde bulundu.
Belediye Başkanı Rasim Arı, Avanos yolu üzerindeki Zübeyde Hanım Caddesi’nde bulunan yürüyüş ve bisiklet yolundaki tartan zemin ve sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.
Başkan Yardımcıları Ersan Erkut ve Bektaş Demir’in de eşlik ettiği incelemeler sırasında Başkan Arı, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.
1,5 km uzunluğundaki alanda zemini beton kaplama olan bisiklet yoluna sıcak asfalt seriminin gerçekleştirildiğini ve daha önce parke taşla kaplı olan yürüyüş yolu zemininin ise tartan yapılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Arı, kısa süre içerisinde bu çalışmaların tamamlanacağını açıkladı.

Başkan Arı bisiklet ve yürüyüş yolunda incelemelerde bulundu

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