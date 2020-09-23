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Başkan Arı, Güzelyurt Mahallesinde semt pazarını gezdi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 23.09.2020 16:11 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Güzelyurt Mahallesi’nde bu hafta ilk kez açılan semt pazarını gezdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Güzelyurt Mahallesi’nde bu hafta ilk kez açılan semt pazarını gezdi. Pazar esnafları ile sohbet ederek hayırlı ve bol kazançlar dileyen Başkan Arı, hem esnaflardan hem de vatandaşlardan maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelerini istedi.
Belediye Başkanı Rasim Arı, Güzelyurt Mahallesi’nde ilk kez kurulan ve bundan böyle her hafta Çarşamba günleri açılacak olan semt pazarını gezdi. Beraberinde başkan yardımcıları, Nevşehir Sebzeciler Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Selim Özmen ve Mahalle Muhtarı Halit Yüncü ile birlikte tezgahları dolaşan Arı, esnaflara hayırlı ve bol kazançlar temennisinde bulunarak simit ikram etti. Sosyal mesafe ve maske denetimlerinin gerçekleştirildiği pazar içerisinde alınan tedbirleri de inceleyen Arı, esnaflardan ve alış veriş yapan vatandaşlardan kurallara mutlak suretle uymalarını istedi. Arı, “Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere devletimizin tüm kademeleri salgınla mücadele konusunda büyük bir özveriyle çalışıyor. Her birimiz sağlık ordumuzun özverili çalışmalarına gölge düşürmemek adına sorumluluk sahibiyiz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyet göstermeli, tedbirlere sıkı sıkıya uymalıyız" dedi.

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