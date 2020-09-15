YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Başkan Arı, Hayvan kasabasında incelemelerde bulundu

Başkan Arı, Hayvan kasabasında incelemelerde bulundu

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 15.09.2020 09:47 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Hayvan Kasabası içerisinde gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarını inceledi.Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi arkasındaki Katı Atık Tesisi yanında, yaklaşık 42 bin metre karelik bir alanda bulunan Hayvan Kasabası’nı gezdi.Sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinin yanı sıra sahiplendirilmesi yönünde çalışmaların gerçekleştirileceği kasaba içerisinde Nevşehir Belediyesi ekiplerince yapılan peyzaj çalışmalarını inceleyen Arı, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.Hayvan Kasabası’nı ziyarete gelen vatandaşlar ve çocuklar için yapılan dinlenme ve çocuk parkının yanı sıra sokak hayvanları için yeni yapılan terapi ve bakım alanlarını gezen Arı, tesisteki hayvanlarla bir süre vakit geçirdi.Türkiye’nin en modern hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden birini Nevşehir’de kurduklarını belirten Belediye Başkanı Rasim Arı, tüm aileleri çocukları ile birlikte burayı gezmeye davet etti.4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla burada bir etkinlik gerçekleştireceklerini ve tesis içerisinde yapılan yenilikleri tanıtacaklarını belirten Arı, “Burada sokak hayvanlarımız için vicdani ve daha korunaklı bir ortamda yaşamalarına imkan sağlayacak bir tesis oluşturduk.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Hayvan Kasabası içerisinde gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarını inceledi.
Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi arkasındaki Katı Atık Tesisi yanında, yaklaşık 42 bin metre karelik bir alanda bulunan Hayvan Kasabası’nı gezdi.
Sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinin yanı sıra sahiplendirilmesi yönünde çalışmaların gerçekleştirileceği kasaba içerisinde Nevşehir Belediyesi ekiplerince yapılan peyzaj çalışmalarını inceleyen Arı, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.
Hayvan Kasabası’nı ziyarete gelen vatandaşlar ve çocuklar için yapılan dinlenme ve çocuk parkının yanı sıra sokak hayvanları için yeni yapılan terapi ve bakım alanlarını gezen Arı, tesisteki hayvanlarla bir süre vakit geçirdi.
Türkiye’nin en modern hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden birini Nevşehir’de kurduklarını belirten Belediye Başkanı Rasim Arı, tüm aileleri çocukları ile birlikte burayı gezmeye davet etti.
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla burada bir etkinlik gerçekleştireceklerini ve tesis içerisinde yapılan yenilikleri tanıtacaklarını belirten Arı, “Burada sokak hayvanlarımız için vicdani ve daha korunaklı bir ortamda yaşamalarına imkan sağlayacak bir tesis oluşturduk. Aynı zamanda çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayabilmek, hayvanların sahiplendirilmesini sağlamak için de tesis içerisinde sosyal alanlar kurduk. Ailelerimiz buraya çocukları ile birlikte gelip evcil hayvanları görme, onlarla vakit geçirme imkanı bulacak. 4 Ekim’de düzenleyeceğimiz tören ile birlikte bütün Türkiye hatta bütün dünya hayvanlarımıza göstermiş olduğumuz şefkati görecek.” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yarı çıplak paylaştı, olay yarattı! 'Çoklu görevde şampiyonuz' Yarı çıplak paylaştı, olay yarattı! 'Çoklu görevde şampiyonuz'
PARTNER 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Nevşehir Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
04:53
Sabah
06:16
Öğle
12:41
İkindi
16:12
Akşam
18:57
Yatsı
20:15

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Anadolu Eczanesi
Merkez
Yolgösteren Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Can Eczanesi
Avanos
Halıloglu Eczanesi
Derinkuyu
Parlak Eczanesi
Gulsehir
Gören Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Sosyal medyadan şantaj yapan şahıs suçüstü yakalandı
Sosyal medyadan şantaj yapan şahıs suçüstü yakalandı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Avanos’ta banklar kaldırıldı
Avanos’ta banklar kaldırıldı
Avanos’ta kaçak içki üretimi yapan şahıs yakalandı
Avanos’ta kaçak içki üretimi yapan şahıs yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.