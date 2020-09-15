Başkan Arı, Hayvan kasabasında incelemelerde bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Hayvan Kasabası içerisinde gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarını inceledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi arkasındaki Katı Atık Tesisi yanında, yaklaşık 42 bin metre karelik bir alanda bulunan Hayvan Kasabası’nı gezdi.

Sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinin yanı sıra sahiplendirilmesi yönünde çalışmaların gerçekleştirileceği kasaba içerisinde Nevşehir Belediyesi ekiplerince yapılan peyzaj çalışmalarını inceleyen Arı, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Hayvan Kasabası’nı ziyarete gelen vatandaşlar ve çocuklar için yapılan dinlenme ve çocuk parkının yanı sıra sokak hayvanları için yeni yapılan terapi ve bakım alanlarını gezen Arı, tesisteki hayvanlarla bir süre vakit geçirdi.

Türkiye’nin en modern hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden birini Nevşehir’de kurduklarını belirten Belediye Başkanı Rasim Arı, tüm aileleri çocukları ile birlikte burayı gezmeye davet etti.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla burada bir etkinlik gerçekleştireceklerini ve tesis içerisinde yapılan yenilikleri tanıtacaklarını belirten Arı, “Burada sokak hayvanlarımız için vicdani ve daha korunaklı bir ortamda yaşamalarına imkan sağlayacak bir tesis oluşturduk. Aynı zamanda çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayabilmek, hayvanların sahiplendirilmesini sağlamak için de tesis içerisinde sosyal alanlar kurduk. Ailelerimiz buraya çocukları ile birlikte gelip evcil hayvanları görme, onlarla vakit geçirme imkanı bulacak. 4 Ekim’de düzenleyeceğimiz tören ile birlikte bütün Türkiye hatta bütün dünya hayvanlarımıza göstermiş olduğumuz şefkati görecek.” dedi.

