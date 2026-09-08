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Eren Vurdem'den Serhat Kılıç'a paylaşımı: Teşhis için yanına girdiğimizde...

Serhat Kılıç'ın evinde ölü bulunmasının ardından olay yerine ilk koşan isimlerden olan Eren Vurdem sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Dostunun kaybıyla yıkılan Vurdem yaşadığı acıyı ve üzüntüyü bu sözlerle paylaştı.

Eren Vurdem'den Serhat Kılıç'a paylaşımı: Teşhis için yanına girdiğimizde...

İstanbul'daki evinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç, memleketi Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Acı haberi alır almaz olay yerine koşan Kılıç'ın yakın arkadaşı oyuncu Eren Vurdem bir paylaşım yaptı.

Yakın dostunun kaybıyla sarsılan Vurdem, Serhat Kılıç'ın mezarlığını paylaşarak şunları yazdı:

Eren Vurdem den Serhat Kılıç a paylaşımı: Teşhis için yanına girdiğimizde... 1

"Bugün canım abimi, yoldaşımı, mentorumu; Serhat Kılıç’ı toprağa verdim.
Onu kelimelere sığdırmak çok zor ama bilmeyenler için biraz anlatayım: 51 yaşındaydı ama kalbi tıpkı bir çocuğunki gibiydi. 10 yılı aşkın abi-kardeşliğimiz boyunca bir kez bile birinin arkasından kötü düşündüğünü, birisi için kötü bir laf ettiğini duymadım. Aklının fitneye, fesata çalıştığını bir an bile görmedim. İçi sadece merhamet doluydu. Senaryomu yazıp filmimi çekmek için çabalarken hep omuz başımdaydı. “Filminde tek kuruş almadan oynarım” demekle kalmayıp, kendi cebindeki parayı bana teklif edecek kadar büyük, yüce gönüllü bir adamdı.

Eren Vurdem den Serhat Kılıç a paylaşımı: Teşhis için yanına girdiğimizde... 2

FATİHA İSTEDİ

Ölüm haktır ve gidenin ardından yapılacak en güzel, en doğru şey isyan etmek veya gösteriş yapmak değil; Yüce Allah’tan rahmet dilemektir. Adli tıpta, merhum abimin babası Mehmet Ali amcayla beraber omuz omuza verip cenazeyi teslim almaya gittiğimizde, resmi işlemler için bizden bedeni son kez teşhis edip onaylamamızı istediler. Bunun için yanına girdiğimizde, o an çok net bir şeyle yüzleştim: Gördüğüm şey sadece bir bedendi, içindeki o güzel ışık çoktan gitmişti. Beden sadece bir kafesti; kafesin kapısı açılmış ve ruh bir kuş gibi uçup gitmişti. Geriye yalnızca boş bir kafes kalmıştı. İşte o an Koca Yunus’un ne demek istediğini çok daha iyi anladım: 'Âşıklar ölmez, ölen hayvandır...'
Eren Vurdem den Serhat Kılıç a paylaşımı: Teşhis için yanına girdiğimizde... 3

O yüzden, onu gerçekten ve yürekten seven insanlardan tek bir ricam var: Lütfen bu yazıyı gören ve okuyan herkes Serhat abim için içinden gelerek bir Fatiha okusun ve ruhuna armağan etsin. Onun için Allah’a güzel dileklerde bulunun, çünkü gidenin ardından asıl ihtiyacı olan budur. Rabbim mekanını cennet eylesin. Allah bütün günahlarını, taksiratını affetsin. Seni çok seviyorum. Ahirette görüşmek üzere abi..."

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Anahtar Kelimeler:
Serhat Kılıç
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