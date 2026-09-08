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Herkes sakat olduğunu sanıyordu! Okan Buruk açıkladı: Oynayabilir

Galatasaray Teknik Direktörü, Sporting karşılaşması öncesi Abdülkerim Bardakcı’nın oynayabilecek durumda olduğunu açıkladı. Rakibin gücüne dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, genç futbolcu Deniz Gül’ün ise mücadelede ilk 11’de başlayabilecek isimlerden biri olduğunu söyledi.

Herkes sakat olduğunu sanıyordu! Okan Buruk açıkladı: Oynayabilir
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray Teknik Direktörü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile oynanacak mücadele öncesinde basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu hakkında bilgi veren teknik adam, Portekiz temsilcisinin gücüne dikkat çekerken genç futbolcu Deniz Gül'ün karşılaşmada forma giyebileceğinin sinyalini verdi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI AÇIKLAMASI

Herkes sakat olduğunu sanıyordu! Okan Buruk açıkladı: Oynayabilir 1

Galatasaray Teknik Direktörü, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığıyla ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Deneyimli savunmacının karşılaşmada görev yapabilecek durumda olduğunu ifade eden teknik direktör, "Abdülkerim haberi nereden çıktı bilmiyorum. Gerçi bizim bütün haberlerimiz dışarı çıkıyor da... Oynayabilecek durumda." dedi.

SPORTİNG'E KARŞI ÖZEL BİR MAÇ

Herkes sakat olduğunu sanıyordu! Okan Buruk açıkladı: Oynayabilir 2

Sporting ile daha önce karşı karşıya geldiğini hatırlatan teknik direktör, Portekiz ekibinin 19 yıl aradan sonra elde ettiği şampiyonlukta dolaylı olarak kendisinin de rolü bulunduğunu söyledi. Teknik direktör, "Sporting'in 19 yıl sonra şampiyon olmasında benim de payım var. 4-1 yendikten sonra hoca değişikliği oldu, Amorim geldi ve şampiyon oldular. Seyircilerin beni iyi karşılayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ EKSİKLERİMİZ VAR"

Herkes sakat olduğunu sanıyordu! Okan Buruk açıkladı: Oynayabilir 3

Sporting'in Avrupa'daki performansına dikkat çeken Galatasaray Teknik Direktörü, rakibin güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurguladı. Eksik oyuncuların bulunduğunu belirten teknik adam, takımına olan güveninin tam olduğunu dile getirerek, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçen sene çeyrek final oynayıp, Arsenal dışında sahalarında kazanmadıkları maç yok. Çok iyi bir kadroları var. Önemli eksiklerimiz var ama oyuncularıma her zaman güveniyorum." şeklinde konuştu.

DENİZ GÜL İÇİN KARAR VERİLECEK

Herkes sakat olduğunu sanıyordu! Okan Buruk açıkladı: Oynayabilir 4

Galatasaray'ın genç oyuncusu Deniz Gül hakkında da değerlendirmelerde bulunan teknik direktör, milli futbolcunun Porto geçmişinin önemli bir avantaj olduğunu söyledi. Deniz'in takıma adapte olması için çalışmaların sürdüğünü belirten teknik adam, oyuncunun Sporting karşısında ilk 11'de başlayabilecek isimler arasında olduğunu ifade etti.

"Deniz genç ama milli bir oyuncu. Porto'da oynaması önemli bir tecrübe. Şampiyonluk yaşadı. Milli takımdan beğendiğimiz bir oyuncu. Türkiye'den birçok takım almak istedi ama o da Galatasaray'ı çok istedi. Onu hazırlamaya ve takım seviyesine getirmeye çalışıyoruz. 90 dakikalık maç tecrübesini getirmek gerekiyor ama geçen lig maçında oyuna soktuk, yarın da başlamak olarak düşüneceğimiz oyunculardan biri."

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